مستشفى المحلة العام يستقبل عاملا عقب عقره من حمار

استقبل طوارىء مستشفي المحلة العام التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم حالة مرضية للعامل مصاب في العقد الخامس من عمره عقب عقره بمنطقة حساسة بسبب حمار وتحرر إخطارا بالواقعة وتم إبلاغ الجهات المعنية.

تفاصيل الواقعة



وكانت غرفة عمليات التابعة لهيئة الإسعاف ومديرية الصحة بطنطا تلقت إخطارا بتمكن أطباء مستشفي المحلة العام من استقبال المواطن "تامر .ر"48 سنة يفيد بتعرضه لعقر حمار له بمنطقة حساسه وتم إعطاءه مصل السيرم والتيتانوس .

إنقاذ حياة المصاب

الجدير بالذكر أن أطباء مستشفي المحلة العام نجحوا في إنقاذ حياة المصاب بقسم الاستقبال وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية له وتم خروجه مع إلزامه بالمتابعة بالعيادات الطبية.