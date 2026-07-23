كاف يحسم الجدل بشأن زيادة عدد منتخبات أمم إفريقيا 2027

حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» الجدل بشأن الأنباء المتداولة حول زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، المقرر إقامتها في شرق القارة.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى إمكانية زيادة عدد المنتخبات المشاركة في النسخة المقبلة إلى 28 منتخبًا بدلًا من 24، قبل أن ينفي «كاف» هذه الأنباء رسميًا.

وقال الاتحاد الإفريقي في بيان رسمي: «توضيح: أكد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد يوم الأربعاء، أن بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027 ستضم 24 منتخبًا وطنيًا».

وأضاف البيان: «التقارير المتداولة في بعض وسائل الإعلام والتي تشير إلى خلاف ذلك غير صحيحة».

ومن المقرر أن تُقام بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027 خلال شهري يونيو ويوليو، في كل من أوغندا وكينيا وتنزانيا، بينما تنطلق التصفيات المؤهلة للبطولة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2026.