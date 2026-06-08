هيئة الطيران السورية: استئناف الحركة الجوية والعمل بمطار دمشق الدولي

أعلنت هيئة الطيران المدني السورية، استئناف الحركة الجوية والعمل بمطار دمشق الدولي، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعلن مسؤول إسرائيلي اليوم الاثنين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيوقف الغارات على إيران استجابة لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المسؤول الإسرائيلي في حديث للقناة 12 العبرية: "بناء على طلب الرئيس ترامب، توقف إسرائيل هجماتها على إيران، أما الضربات في جنوب لبنان فستستمر خلال الأيام المقبلة بكامل القوة".

وأضاف: "سنقصف أيضا الضاحية الجنوبية في حال استمرت الهجمات على بلداتنا ومواطنينا".