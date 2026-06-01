سوريا تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت .. وتؤكد تضامنها في مواجهة أي تهديد

أدانت سوريا الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة، مؤكدةً رفضها لأي مساس بسيادتها وأمنها واستقرارها، وتضامنها الكامل معها في مواجهة أي تهديد يطال سلامة أراضيها.



وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم - إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً مرفوضاً لسيادة الكويت وأمنها واستقرارها، وتصعيداً جديداً يهدد أمن المنطقة، ويقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.



وأكدت سوريا وقوفها الكامل إلى جانب الكويت الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعباً، وتضامنها معها في مواجهة أي تهديد يمس أمنها وسلامة أراضيها، انطلاقاً من الروابط الأخوية التي تجمع البلدين، ورفضاً لأي اعتداء يطال الدول العربية وسيادتها الوطنية.



وكانت الكويت أعلنت في وقت سابق اليوم، أنها تصدت لهجمات ‏صاروخية ‏ومسيرات إيرانية اخترقت أجواء البلاد، مجددةً إدانتها واستنكارها لهذه الهجمات المتكررة، ومشددةً على رفضها القاطع لهذه الممارسات العدوانية، واحتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ ما يلزم لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها.