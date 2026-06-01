تمرد الحريديم يهز إسرائيل.. اشتباكات وإغلاق طرق وتهديد بقطع التعاون مع الشرطة

شهدت عدة مناطق في إسرائيل، اليوم الإثنين، احتجاجات واسعة للحريديم رفضًا لتجنيد طلاب المدارس الدينية واعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية، ما تسبب في شلل مروري وإغلاق عدد من الطرق الرئيسية ومداخل القدس.

وتطورت الاحتجاجات إلى اشتباكات عنيفة في حي بسغات زئيف بالقدس، بعدما حاول عشرات المتظاهرين اقتحام منزل قائد قسم المرور في الشرطة الإسرائيلية، فيما استخدمت قوات الشرطة قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

كما أُغلق الطريق السريع رقم 4 عند تقاطع غانوت، وطريق بيغن في القدس، والطريق رقم 25 قرب نتيفوت، وسط تكدسات مرورية كبيرة.

وردد المحتجون شعارات رافضة للتجنيد، مؤكدين استمرار تحركاتهم التصعيدية.

وفي تصعيد لافت، أعلن منتدى رؤساء السلطات المحلية الحريدية وقف التعاون مع الشرطة الإسرائيلية، متهمًا إياها باستهداف طلاب المعاهد الدينية وتحويلها إلى "عدو للقطاع الحريدي"، على حد وصفه.

وأكد رؤساء البلديات الحريدية أنهم سيدرسون إلغاء الاتفاقيات المشتركة مع الشرطة وتجميد عدد من برامج التعاون القائمة، محذرين من أن استمرار سياسة الاعتقالات قد يدفع إلى مزيد من التوتر والتصعيد داخل المجتمع الحريدي.