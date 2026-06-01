4 يوليو .. مناقشة شاهد الإثبات في محاكمة متهم بأحداث عنف عين شمس

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة متهم بأحداث عنف عين شمس، في القضية رقم 27303 لسنة 2025 جنايات عين شمس، والمقيدة برقم 4339 لسنة 2025 كلي شرق القاهرة، وبرقم 8452 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 4 يوليو المقبل، لمناقشة شاهد الإثبات.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.