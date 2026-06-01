موعد صلاة كسوف الشمس 2026.. متى تُقام وكيفية أدائها؟

ينتظر كثيرون موعد صلاة كسوف الشمس تزامنا مع الظواهر الفلكية المرتقبة خلال عام 2026 فهي فرصة من أجل اغتنام ثواب صلاة الكسوف، حيث تعد صلاة الكسوف من السنن المؤكدة التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام عند حدوث كسوف الشمس، لما فيها من تذكير بعظمة الله تعالى وفي السطور التالية نتعرف على مواعيد الكسوف المعلنة فلكيًا، وتوقيت الصلاة وكيفية أدائها وحكمها الشرعي.

موعد كسوف الشمس المرتقب في عام 2026

موعد كسف الشمس في 2026 وفقا للحسابات الفلكية سيحدث في يوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، وهي من الظواهر الفلكية التي تبين قدرة الخالق سبحانه وتعالى حيث ينتظر المسلمون في كل مكان هذه المناسبة من أجل الدعاء وأداء صلاة كسوف الشمس .

وتبدأ ظاهرة كسوف الشمس 2026 عندما يصطف القمر بين الأرض والشمس، ما يؤدي إلى حجب ضوء الشمس بشكل جزئي أو كلي في بعض المناطق وهو ما يتسبب في تغير ملحوظ في درجات الإضاءة وانخفاض نسبي في درجات الحرارة خلال فترة الكسوف.

كيفية أداء صلاة الكسوف خطوة بخطوة

وعن كيفية صلاة الكسوف فإنه ينادَى للصلاة بقول المنادي: «الصلاة جامعة»، ولا يؤذَّن لـ صلاة الكسوف والخسوف ؛ لأن الأذان للصلوات المفروضة.

هل تُصلى صلاة الكسوف جماعة أم فرادى؟

وتصلى صلاة الكسوف ركعتين جماعة وهي الأفضل أو فرادى، وفي كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان، ثم يخطب الإمام بعدها ويذكِّر المصلين والناس فيها بعظمة الله وقدرته.

ما الدليل على مشروعة صلاة كسوف الشمس؟

والدليل على كيفية صلاة الكسوف هو ما ورد في الصحيح عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أنها قَالَتْ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَأَطَالَ القِرَاءَةَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَأَطَالَ القِرَاءَةَ وَهِيَ دُونَ قِرَاءَتِهِ الأُولَى، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ دُونَ رُكُوعِهِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ، فَصَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُرِيهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ» (صحيح البخاري2/38)

الأدعية المستحبة أثناء الكسوف

لا يوجد لـ صلاة الخسوف أدعية ثابتة لكنه ورد بعض الأدعية فى الأثر منها: «الحمد لله حمدًا دائمًا طاهرًا طيبًا مباركًا فيه.. ملء السماوات وملء الأرض.. وملء ما بينهما.. وملء ما شئت من شيء بعد.. أحق ما قال العبد.. وكُلُنا لَكَ عبد.

اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينهُ حتى تُدخلنا مُدخله.. واحشرنا تحت لوائهِ.. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة كافة . اللهم إنا نستغفرُكَ ونتوب إليك.. توبة عبد ظالمِ لنفسهِ لا يملك لنفسهِ ضرًا ولا نفعا.. ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورا. اللهم اهدنا فيمن هديت.. وعافنا فيمن عافيت.. وتولنا فيمن توليت.. وبارك لنا فيما أعطيت.. وقنا واصرف عنا شر ما قضيت.. نستغفرُكَ ونتوب إليك.. فلولا أنت ما تبنا إليك.

اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملًا صالحًا يقربنا إليك. اللهم إنا نستهدى بك فاهدنا.. ونستعين بكَ فأعنّا.. ونستعيذ بكَ فأعذنا.. ونتوكل عليك فاكفنا. اللهم أكفنا همّ الدنيا والآخرة. اللهم رب النبى مُحمد -صلى الله عليه وسلم-.. اغفر لنا ذنوبنا.. وأذهب غيظ قلوبنا.. وأجرنا من مُضلات الفتن ما أحييتنا.

الحمد لله كما ينبغى لجلال وجهك ولعظيم سلطانك.. سبحانهُ ما أعظم شأنه. اللهم صل على سيدنا مُحمد.. النبى الأمي.. الطاهر الذكي.. الذى قال فيه العظيم.. وإنك لعلى خُلق عظيم.. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدارهِ العظيم. اللهم ارزقنا شفاعته.. وأوردنا حوضه.. ولا تحرمنا زيارة مسجده.. واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأُ بعدها أبدا.... اللهم اجزهِ عنا يا ربنا خير ما جزيت به نبيًا عن قومه.. ورسولًا عن رسالتهِ.