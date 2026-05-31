قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متى آخر يوم توزيع الأضحية بعد انقضاء العيد والتشريق؟.. انتبه لـ7 حقائق
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة: موجة حارة تضرب البلاد وارتفاع في نسب الرطوبة
انتهاك سافر.. أبو الغيط يدين العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان
حسام حسن يكشف سبب ضم 4 حراس مرمى لقائمة منتخب مصر في كأس العالم
خالد الدرندلي: حققنا عوائد مالية مميزة من وديات المنتخب.. ولا توجد أعداد زائدة في البعثة
ثروة الوليد بن طلال تقفز 949 مليون دولار في يوم واحد
مهاجم سوبر يقترب من الأهلي.. تحركات جديدة لحسم صفقة أجنبية قوية
جعلنا نبدو كالحمقى.. مكنزي يهاجم اتحاد الكرة الجنوب أفريقي لهذا السبب
أحمد جلال: مصر فوق الجميع.. وصورة لاعبي الأهلي والزمالك ترد على المتعصبين
مقتل أكثر من 200 شخص منذ بدء الهجوم الأمريكي ضد قوارب تهريب المخدرات
شروط إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية طبقا للقانون
أسامة كمال من داخل ماسبيرو: آن الأوان لاستعادة ريادة الإعلام المصري في الوطن العربي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد صلاة كسوف الشمس 2026 وأبرز تفاصيل الظاهرة الفلكية المرتقبة

موعد صلاة كسوف الشمس 2026 وأبرز تفاصيل الظاهرة الفلكية المرتقبة
موعد صلاة كسوف الشمس 2026 وأبرز تفاصيل الظاهرة الفلكية المرتقبة
عبد الفتاح تركي

موعد صلاة كسوف الشمس 2026 .. يتزايد اهتمام المواطنين ومحبي الظواهر الفلكية بالبحث عن موعد كسوف الشمس 2026 وحكم صلاة الكسوف وكيفية أدائها، بالتزامن مع ترقب واحدة من أبرز الظواهر الكونية المنتظرة خلال السنوات الأخيرة، والتي يصفها كثير من المتخصصين بـ"الكسوف العظيم" لما تحمله من مشاهد استثنائية وتغيرات بصرية لافتة في السماء، حيث يشهد عدد من المناطق حول العالم اختفاءً جزئيًا أو كليًا لضوء الشمس لفترة زمنية محددة، ما يجعل الحدث محل اهتمام علمي وديني واسع.

موعد كسوف الشمس 2026

وفق التوقعات الفلكية، يشهد العالم ظاهرة كسوف الشمس يوم 12 أغسطس 2026، وهي من الظواهر الفلكية المهمة التي ينتظرها علماء الفلك وهواة الرصد حول العالم، لما تتيحه من فرصة لمتابعة واحدة من أكثر الظواهر الكونية إثارة وندرة.

واقرأ أيضًا:

كيفية صلاة الكسوف

ويحدث الكسوف عندما يصطف القمر بين الأرض والشمس، ما يؤدي إلى حجب ضوء الشمس بشكل جزئي أو كلي في بعض المناطق الواقعة ضمن مسار الظاهرة، الأمر الذي يتسبب في تغير ملحوظ في درجات الإضاءة وانخفاض نسبي في درجات الحرارة خلال فترة الكسوف.

ويترقب المتابعون هذا الحدث الفلكي؛ لما يحمله من مشاهد استثنائية، إذ تتحول الأجواء في بعض المناطق إلى حالة تشبه الغسق أو الظلام المؤقت خلال ساعات النهار،كما قد تصبح بعض الأجرام السماوية مرئية لفترة قصيرة في وضح النهار نتيجة انخفاض شدة ضوء الشمس.

أهم التفاصيل الفلكية لكسوف الشمس 2026

تشير الحسابات الفلكية إلى أن مدة الكسوف في بعض المناطق قد تصل إلى دقيقتين و18 ثانية من الظلام النسبي، وهي الفترة التي تمثل ذروة الظاهرة الفلكية المنتظرة.

وخلال هذه اللحظات يحرص علماء الفلك على متابعة ورصد الهالة الشمسية التي تظهر حول قرص الشمس، وهي من أبرز المشاهد المرتبطة بالكسوف الكلي، حيث تمنح الراصدين فرصة نادرة لمشاهدة الطبقات الخارجية للشمس في صورة بصرية مبهرة.

صلاة الكسوف

كما يمثل الكسوف فرصة مهمة للباحثين والمتخصصين لإجراء العديد من الدراسات والرصدات العلمية المتعلقة بالشمس والغلاف الجوي وتأثيرات الظاهرة على البيئة المحيطة، ما يضيف بعدًا علميًا مهمًا إلى هذا الحدث الكوني الاستثنائي.

أماكن ظهور كسوف الشمس 2026

توضح الحسابات الفلكية أن مسار الكسوف لن يكون مرئيًا بالدرجة نفسها في جميع أنحاء العالم، إذ يمر عبر عدد من المناطق التي ستشهد الظاهرة بصورة أوضح من غيرها.

ويبدأ مسار الكسوف من سيبيريا الروسية، ثم يمتد مرورًا بالقطب الشمالي وجرينلاند وآيسلندا، قبل أن يواصل طريقه حتى ينتهي فوق شمال إسبانيا وجزر البليار.

وفي المقابل، تبقى معظم الدول العربية خارج نطاق الكسوف الكلي، مع احتمالية ضعيفة لرؤية كسوف جزئي في بعض المناطق المحدودة، وفق الظروف الفلكية الخاصة بكل منطقة.

صلاة الكسوف كسوف الشمس

حكم صلاة كسوف الشمس في الإسلام

تُعد صلاة كسوف الشمس من السنن المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويُستحب للمسلمين أداؤها عند وقوع الظاهرة اقتداءً بالسنة النبوية الشريفة.

وقد ورد في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا"، وهو ما يؤكد مشروعية صلاة الكسوف عند حدوث هذه الظاهرة الفلكية.

ويحرص المسلمون في مختلف أنحاء العالم على أداء الصلاة والإكثار من الدعاء والذكر والاستغفار خلال فترة الكسوف، باعتبارها من الآيات الكونية التي تدعو إلى التفكر والتأمل في قدرة الله وعظمة خلقه.

كيفية أداء صلاة كسوف الشمس

تصلى صلاة كسوف الشمس ركعتين على هيئة مخصوصة تختلف عن الصلاة المعتادة في بعض تفاصيلها.

ويبدأ المصلي بتكبيرة الإحرام ثم يقرأ سورة الفاتحة وسورة طويلة، يعقب ذلك ركوع طويل، ثم يرفع من الركوع ليقرأ الفاتحة وسورة أخرى أقصر من القراءة الأولى، ثم يركع مرة ثانية قبل أن يسجد سجدتين.

وفي الركعة الثانية يكرر المصلي الخطوات نفسها مع تخفيف الطول مقارنة بالركعة الأولى، ثم يجلس للتشهد ويختم الصلاة بالتسليم.

ويُستحب أن تؤدى الصلاة جماعة في المساجد عند وقوع الكسوف، كما يجوز أداؤها فرادى لمن تعذر عليه حضور الجماعة.

الكسوف بين التفسير العلمي والدلالة الروحانية

يجمع كسوف الشمس بين البعد العلمي والجانب الروحاني في آن واحد، فالعلم يفسره باعتباره ظاهرة فلكية تحدث نتيجة اصطفاف القمر بين الأرض والشمس، بينما ينظر إليه المسلمون بوصفه آية من آيات الله الكونية التي تستدعي التأمل والتفكر والعودة إلى الله بالدعاء والعبادة.

صلاة الكسوف - كسوف الشمس

ويظل كسوف الشمس من أكثر الظواهر الفلكية جذبًا للاهتمام عالميًا، لما يقدمه من مشهد بصري فريد يجمع بين الدقة العلمية وروعة المشاهدة، ويجعل الملايين حول العالم يترقبون لحظات حدوثه لمتابعة واحدة من أندر الظواهر الطبيعية وأكثرها إثارة.

صلاة كسوف الشمس صلاة كسوف الشمس 2026 موعد كسوف الشمس 2026 حكم صلاة الكسوف كيفية أداء صلاة كسوف الشمس موعد صلاة الكسوف أماكن ظهور كسوف الشمس 2026 الظواهر الفلكية 2026 الكسوف العظيم 2026 تفاصيل كسوف الشمس الهالة الشمسية كسوف الشمس في العالم العربي رؤية كسوف الشمس 2026 صلاة الكسوف في الإسلام متى يحدث كسوف الشمس أخبار الفلك 2026 الظواهر الكونية النادرة موعد الظواهر الفلكية 2026 كسوف الشمس الكلي كسوف الشمس الجزئي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي 2026

متاحة غدًا في البنك الأهلي.. أعلى شهادة ادخار في 2026 بعد تثبيت الفائدة

الذهب

الجنيه الذهب يخسر 6 ألاف .. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر الآن

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ممنوعات يجب تجنبها في الأسئلة المقالية

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي .. 4 ألوان تكشف مستوى الطالب

المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة

أوقعته في شباكها ليسقط ضحية بين شركائها.. حكاية عشيقة رجل مهم

وحدات سكنية

1200 جنيه لمتر الأرض.. تفاصيل الطرح الجديد لوزارة الإسكان 2026

تقديم الصف الأول الابتدائي

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي موقع وزارة التربية والتعليم ..بدء التسجيل غداً

مكان الواقعة

ضبط المتهم بقتل زوجته بقرية أجهور بطوخ

ترشيحاتنا

منتخب مصر

قبل مواجهة البرازيل.. الكشف عن آخر تطورات معسكر الفراعنة

منتخب مصر

مصطفى عزام: وزارة الرياضة تعتمد مخصصات بعثة المونديال.. وفيفا يتحمل جزءا من النفقات

الاهلي والزمالك

خالد طلعت: لاعبو الأهلي الأقوى في مصر بلا منازع.. وتتويج الزمالك بالدوري جاء بمعجزة

بالصور

شئون البيئة بالشرقية: حملات للتفتيش على 9 منشآت غذائية وصناعية.. صور

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

ضبط 775 كجم دقيق بلدي مدعم و1255 لتر مواد بترولية وتحرير 75 محضرا تموينيا بالشرقية

خبز
خبز
خبز

التهاب الحلق.. الأعراض والعلاج

التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.

فيديو

أحمد حاتم

ماذا حدث لـ أحمد حاتم؟.. صورة من رحلته بعد الحج تثير قلق الجمهور

صورة الفتاة

حبس صاحبة فيديوهات تيك توك في شرم الشيخ 4 أيام

أزمة الحضري وزيزو

معركة التصريحات تشعل الأزمة بين الحضري وزيزو على السوشيال ميديا

زيزو

لما اللاعب يحس إنه مش مرغوب فيه بيمشي.. تصريحات نارية من زيزو عن الزمالك والأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد