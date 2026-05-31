إبراهيم فايق يدعم رامي رضوان ومريم أمين: هتنوروا ماسبيرو

حرص الإعلامي إبراهيم فايق على توجيه رسالة دعم للإعلاميين رامي رضوان ومريم أمين، بالتزامن مع انطلاق تجربتهما الجديدة على شاشة التلفزيون المصري.

ونشر إبراهيم فايق منشورًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أعرب فيه عن سعادته ببدء رامي رضوان رحلة إعلامية جديدة من ماسبيرو، قائلًا: “النهاردة أخويا رامي رضوان وهو واحد من أغلى أصدقائي (وهم قليلين جدا في الشغلانة).. النهارده هيبدأ رحلة جديدة في برنامجه من ماسبيرو على شاشة التلفزيون المصري.. ان شاء اللّٰه ربنا يكرمه ويرزقه السداد والتوفيق”.

وتابع: “وعايز استغل الفرصة دي واقوله اني بحبه في اللّٰه وبتمنى له اكتر مما يتمنى لأنه فعلا يستحق”.

وأضاف: “كمان هيبقى معاه اختي وصديقتي مريم أمين ودي واحدة من اهم إعلاميات مصر الكبار والنهارده برضه بترجع لبيتها.. مبسوط لها جدا جدا.. وان شاء اللّٰه تكسر الدنيا”.

واختتم: “موفقين يا اصدقائي.. وهتنوروا ماسبيرو”.

كان الإعلامي إبراهيم فايق قد أشاد بحلقة معتمد جمال مدرب نادي الزمالك بعد حصد لقب الدوري 15.

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي اكس :" شخصية محترمة وعلى قدر كبير من الإخلاص والتفاني.. حواره مليان تفاصيل إنسانية حلوة.. راجل هادي.. حلم بالنجاح وربنا كتبهاله بأعظم نهاية لموسم ببطولة الدوري مع الزمالك".