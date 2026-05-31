كاتب فلسطيني لـ«صدى البلد»: السيطرة على 70% من غزة وخطة «الهجرة الطوعية» تهدد مستقبل القضية

قال الكاتب الفلسطيني، ثائر أبو عطيوي، مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات في فلسطين وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إنه في ظل الحرب المستمرة والعدوان المتواصل على قطاع غزة، لا تزال الحكومة الإسرائيلية تعتمد نهجًا قائمًا على التصعيد العسكري والقتل والتهجير القسري والتشريد والتجويع وإغلاق المنافذ والمعابر الإنسانية والإغاثية، رغم أن قطاع غزة بات اليوم منطقة منكوبة على مختلف المستويات.

وأضاف أن أكثر من مليون فلسطيني يعيشون حاليًا في خيام النزوح ومراكز الإيواء، فيما تعرضت مساحات واسعة من القطاع ومبانيه السكنية للدمار الكامل، إلى جانب سقوط عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين، ووجود آلاف المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج والسفر للخارج، فضلًا عن انتشار الأوبئة والأمراض بين النازحين.

وأشار إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن السيطرة على 70% من مساحة قطاع غزة تعني عمليًا حصر السكان داخل مساحة لا تتجاوز 30% من إجمالي مساحة القطاع، وهو ما سيؤدي إلى تكدس أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني في رقعة جغرافية محدودة.

وأكد أن هذه التصريحات تعكس نية واضحة لمواصلة الحرب والعمليات العسكرية، وتدمير ما تبقى من مقومات الحياة في القطاع، بما يدفع السكان إلى فقدان الأمل في إمكانية العيش بصورة طبيعية، ويفتح الباب أمام ما يُعرف بخطة «الهجرة الطوعية» التي تحدث عنها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وأوضح أن السيطرة على 70% من مساحة القطاع، بالتزامن مع الدعوات إلى الهجرة الطوعية، تحمل دلالات خطيرة على مستقبل القضية الفلسطينية وسكان قطاع غزة، في ظل تعثر المفاوضات الخاصة بالانتقال إلى المرحلة الثانية من خطط التسوية المطروحة.

وشدد أبو عطيوي على أن مجلس السلام لغزة، الذي أُعلن عنه بدعم أمريكي، يجب أن يتحول إلى إطار عملي حقيقي يسهم في نقل القطاع من مرحلة الحرب إلى مرحلة الاستقرار، من خلال إطلاق مشاريع إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية وتحسين الأوضاع الإنسانية.

ودعا المجتمع الدولي إلى التعامل بجدية مع الواقع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، والعمل على وقف الحرب والضغط من أجل استئناف المسارات السياسية وتنفيذ الخطوات الكفيلة بحماية المدنيين وإعادة إعمار القطاع.