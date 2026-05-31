جيش الاحتلال الإسرائيلي: انفجار صاروخ قرب قواتنا جنوب لبنان دون إصابات

صرح متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بانفجار صاروخ قرب قواته العاملة في جنوب لبنان، بعد وقت قصير من رصد عمليات إطلاق باتجاه إسرائيل.

وأضاف: "لم تقع إصابات، ووفقًا للسياسة المتبعة، لم يتم تفعيل أي إنذارات".

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيعقد الليلة اجتماعا أمنيا لمناقشة توسيع العمليات في لبنان.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادرها، أن وزير الدفاع ورئيس الأركان يدفعان نحو توسيع العمليات في لبنان.

بينما أشارت القناة 15 الإسرائيلية إلى أن توسيع العمليات في لبنان تم بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية.

ونوهت القناة 13 الإسرائيلية، نقلا عن مصادرها، بأن الخطة التي عرضت على نتنياهو تشمل العمل في عمق لبنان مع تنفيذ ضربات في بيروت.