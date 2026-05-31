مصر تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان

تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات التصعيد العسكري الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية الشقيقة والتمادي في العدوان الغاشم، والذي تجسد في توسيع نطاق التوغل البري في جنوب لبنان.

وتؤكد مصر أن هذا التطور الخطير يمثل استباحة كاملة للسيادة اللبنانية، وعدوانا سافرا يكشف عن نوايا إسرائيلية مبيتة لفرض واقع عسكري جديد على الأرض، في خرق جسيم لكافة الأعراف وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وتشدد مصر على رفضها القاطع لأي مساس بالتراب الوطني اللبناني، مجددة دعمها لوحدة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية وسلامة أراضيها، ومطالبة بانسحاب إسرائيلي فوري وكامل من كافة الأراضي اللبنانية والتنفيذ الشامل لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ بكافة بنوده دون انتقائية، لتمكين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، من بسط سيادتها الحصرية على كامل التراب الوطني.

وتؤكد مصر أن استمرار إسرائيل في توسيع رقعة العمليات العسكرية من شأنه أن يسفر عن تفجر الأوضاع، وتشدد على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن والأطراف الدولية الفاعلة بمسؤولياتها بشكل عاجل وحاسم لوقف العدوان الإسرائيلي بشكل فورى، محذرة من أن استمرار هذا التصعيد سيقود إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة في الوقت الذى تبذل فيه أطراف إقليمية ودولية جهودا دبلوماسية حثيثة لخفض التصعيد وحدة التوتر بالمنطقة.