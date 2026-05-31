الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الذهب في مصر الآن

علياء فوزى

سجل  سعر الذهب خلال التعاملات المسائية ارتفاعا طفيفا ليصل عيار 21 الأكثر شيوعا الآن 6770  جنيه مقابل 6765 جنيه سعر بداية التعاملات بزيادة 5 جنيهات في الجرام الواحد .

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال  التعاملات المسائية يوم الأحد 31 مايو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 31 مايو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 7735جنيهاً.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7690جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6770جنيهاً.

بلغ  سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6730 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5805 جنيهاً. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5770 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4515  جنيهًا.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4485 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 54.160 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 53.840 ألف جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 240650 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 239230 جنيهًا.

الذهب يتراجع مع قفزة النفط وصعود الدولار بعد تبدد آمال السلام بين أمريكا وإيران

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

بلغ الدولار الصاغة سعر اليوم نحو 52.28جنيه مقابل 52.27 جنيه السعر الرسمي بفارق بسيط.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4542.5 دولار.

سعر الذهب في مصر

توقعات أسعار الذهب 

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

التهاب الحلق.. الأعراض والعلاج
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

طريقة عمل شاورما الجمبري

1066 كيسا في يومين.. أهالي الصنافين بالشرقية ينظمون حملة للتبرع بالدم

