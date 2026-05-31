خلال إجازة العيد .. إقبال كبير من المواطنين على شواطئ بلطيم | صور

شهدت شواطئ مدينة مصيف بلطيم، إقبالًا كثيفًا من المواطنين وأسرهم القادمين من مختلف مراكز المحافظة والمحافظات المجاورة لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء من البهجة والترفيه، وتوافد كبير على الشواطئ الستة وأكوا بارك، التي استقبلت أعدادًا متزايدة من الزائرين للاستمتاع بالألعاب المائية والأنشطة الترفيهية المتنوعة.

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، حركة توافد المصطافين والزائرين، موجهًا باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المرافق والخدمات، وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، مع المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن توفير أجواء آمنة ومتميزة لرواد المصيف طوال فترة الإجازة، تحت إشراف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم.

وشهدت أكوا بارك الزهراء بمدينة مصيف بلطيم إقبالًا كبيرًا من الأسر والأطفال خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث استمتع الزائرون بالألعاب المائية المتنوعة والأنشطة الترفيهية التي توفرها الحديقة، في أجواء آمنة وممتعة، وتُعد الأكوا بارك إحدى أبرز الوجهات الترفيهية بالمصيف، لما تضمه من مرافق وخدمات جاذبة للعائلات، الأمر الذي أسهم في زيادة معدلات الإقبال عليها بالتزامن مع توافد آلاف المصطافين إلى شواطئ بلطيم، وسط متابعة مستمرة لضمان انتظام الخدمات وتوفير سبل الراحة والسلامة للزائرين على مدار اليوم.

وشهدت الحدائق العامة والمتنزهات ومناطق التنزه المفتوحة إقبالًا ملحوظًا من الأسر والأطفال، بالتزامن مع انتشار فرق الإنقاذ البحري وأطقم الإسعاف على الشواطئ وأبراج المراقبة على مدار الساعة، لضمان سلامة المصطافين والتعامل الفوري مع أي طوارئ، فضلًا عن تكثيف الحملات على المرافق والخدمات العامة، في ظل أعمال التطوير ورفع الكفاءة المستمرة التي يشهدها المصيف، بما يعزز مكانة مصيف بلطيم كواحد من أهم المقاصد السياحية والترفيهية بمحافظات الدلتا خلال موسم الصيف.