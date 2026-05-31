انخفاض أسعار الدواجن والبيض.. مفاجأة وراء الهبوط

شهدت أسعار الدواجن والبيض تراجعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الأخيرة، ما أثار تساؤلات حول أسباب الانخفاض وما إذا كان مرتبطًا بتراجع معدلات الاستهلاك أو بالشائعات المتداولة بشأن سلامة المنتجات الداجنة. 

وفي هذا السياق، أكد عدد من مسؤولي القطاع أن السوق تشهد حالة من الوفرة الإنتاجية بالتزامن مع انخفاض الطلب الموسمي بسبب عيد الأضحى، مشددين على أن الدواجن والبيض آمنان للاستهلاك ولا صحة لما يثار بشأن وجود مخاطر صحية مرتبطة بهم.

نائب رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة: تراجع أسعار الدواجن والبيض مع انخفاض الطلب خلال موسم عيد الأضحى

قال أبو الفتوح عبد المعز، نائب رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الانخفاض الأخير في أسعار الدواجن والبيض يعكس طبيعة السوق خلال المواسم المرتبطة بالأعياد، مشيرًا إلى أن عيد الأضحى يشهد تحولًا ملحوظًا في أنماط الاستهلاك لصالح اللحوم الحمراء، ما ينعكس على حجم الطلب على منتجات الدواجن.

وأوضح عبدالمعز، أن السوق تعمل وفق متغيرات العرض والطلب، لافتًا إلى أن تراجع معدلات الشراء خلال الفترة الحالية أدى إلى انخفاض الأسعار مقارنة بمستوياتها خلال العام الماضي، خاصة مع استمرار وفرة الإنتاج وتوافر المعروض لدى المزارع والتجار.

وأشار إلى أن أسعار الدواجن والبيض شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الماضية نتيجة انخفاض الاستهلاك الموسمي، مؤكدًا أن هذه التحركات السعرية تعد أمرًا معتادًا في مثل هذه الفترات من كل عام، ولا تعكس وجود أزمات إنتاج أو مشكلات في القطاع.

وفيما يتعلق بالشائعات المتداولة بشأن الدواجن والبيض، أكد نائب رئيس شعبة الدواجن أن المنتجات المتداولة في الأسواق تخضع للرقابة والمتابعة المستمرة، مشددًا على أن ما يتم تداوله حول استخدام الهرمونات أو وجود مخاطر صحية مرتبطة باستهلاك الدواجن لا يستند إلى حقائق علمية أو معلومات موثقة.

وأضاف أن الدواجن ما زالت تمثل المصدر الرئيسي للبروتين بالنسبة لشريحة كبيرة من الأسر المصرية، وتتميز بقيمتها الغذائية وسعرها المناسب مقارنة بالعديد من البدائل الأخرى، داعيًا المواطنين إلى الاعتماد على المعلومات الصادرة عن الجهات المختصة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تثير حالة من الجدل دون سند علمي.

نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن: تراجع أسعار البيض بسبب زيادة المعروض وضعف الطلب قبل العيد

قال محمد الشافعي، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن التراجع الذي تشهده أسعار البيض خلال الفترة الحالية يعود إلى زيادة حجم المعروض بالأسواق مقارنة بمعدلات الطلب، في ظل استمرار وفرة الإنتاج المحلي وقدرة المزارع على توفير احتياجات السوق بشكل طبيعي.

وأوضح الشافعي، أن سوق البيض يشهد حالة من الاستقرار الإنتاجي، ما أدى إلى توافر كميات كبيرة لدى التجار ومنافذ البيع، الأمر الذي انعكس على الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة.

وأضاف أن عيد الأضحى يعد من أبرز العوامل المؤثرة على انخفاض الطلب، حيث تتجه الأسر المصرية خلال هذه الفترة إلى شراء اللحوم والأضاحي والاعتماد عليها بصورة أكبر، وهو ما يقلل من معدلات استهلاك البيض مؤقتًا مقارنة بالأوقات العادية.

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلى أن بعض الشائعات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن جودة البيض وسلامته لا تستند إلى أي حقائق علمية، مؤكداً أن الجهات المختصة تتابع بشكل مستمر جودة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق، وأنه لم تصدر أي تحذيرات رسمية تتعلق باستهلاك البيض.

وأكد الشافعي أن البيض لا يزال أحد أهم مصادر البروتين الاقتصادية للمواطنين، ويتمتع بقيمة غذائية مرتفعة، داعيًا المستهلكين إلى تحري المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة التي قد تثير البلبلة في الأسواق.

وتوقع أن تشهد حركة الطلب تحسنًا تدريجيًا عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى وعودة معدلات الاستهلاك إلى مستوياتها الطبيعية، مشيرًا إلى أن تطورات الأسعار خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بحجم الطلب والعرض وفق آليات السوق.

 

