قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس العالم 2026| جولة سير لمنتخب مصر في ولاية أوهايو .. صور
مي عز الدين تكشف عن تفاصيل تعرضها لحالة تسمم وخضوعها لعملية جراحية
في ذكرى دخول السيد المسيح أرض مصر.. رحلة مباركة صنعت تاريخا من الإيمان عبر 25 محطة مقدسة
تكهنات وقلق من المكاسب.. وزير خارجية إيران: المحادثات مع الولايات المتحدة مستمرة
مشروع قانون الأحوال الشخصية يكشف مفاجآت ثقيلة.. من يربح ومن يخسر داخل الأسرة؟
مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات عودة الحجاج بجاهزية تشغيلية متكاملة
إصابة 3 أشخاص في عملية دهس جنوب الضفة.. وجيش الاحتلال يعلن مقتل المنفذ
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وشبورة على هذه المناطق
أجراس زويلة تدق احتفالاً.. ليلة روحية مهيبة في ذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر.. صور
انخفاض أسعار الدواجن والبيض.. مفاجأة وراء الهبوط
هل يجوز قص أظافر الميت قبل دفنه؟.. الإفتاء تكشف الضوابط الشرعية
2 حالتهما خطيرة.. إصابة 4 إسرائيلين في حادث دهس قرب بيت لحم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مشروع قانون الأحوال الشخصية يكشف مفاجآت ثقيلة.. من يربح ومن يخسر داخل الأسرة؟

أرشيفية
أرشيفية
رنا أشرف

أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب اهتمامًا واسعًا في الأوساط القانونية والمجتمعية، باعتباره أحد أهم مشروعات إعادة تنظيم قضايا الأسرة في مصر خلال السنوات الأخيرة، لما يتضمنه من تعديلات جوهرية تمس ملفات النفقة والحضانة والرؤية وتنفيذ الأحكام. 

المحامي محمد أبو السعود: تشديد تنفيذ أحكام النفقة والحضانة خطوة مهمة.. والمصلحة الفضلى للطفل أصبحت محور التشريع الجديد 

قال المحامي محمد أبو السعود في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب يمثل واحدة من أهم المحاولات التشريعية لإعادة تنظيم قضايا الأسرة المصرية، خاصة في ظل تعدد القوانين الحالية وتوزع الأحكام المنظمة لمسائل النفقة والحضانة والرؤية على أكثر من تشريع.

وأوضح أبو السعود، أن المشروع يقوم على فلسفة قانونية جديدة تستهدف تحقيق قدر أكبر من التوازن بين حقوق جميع أطراف العلاقة الأسرية، مع منح أولوية واضحة لما يعرف بالمصلحة الفضلى للطفل باعتبارها الأساس الذي تبنى عليه القرارات المتعلقة بالحضانة والرعاية الأسرية.

وأشار إلى أن من أبرز الملامح الإيجابية بالمشروع تشديد إجراءات تنفيذ أحكام النفقة، لافتًا إلى أن النصوص الجديدة جعلت الأحكام الخاصة بالنفقات والأجور والمصروفات واجبة النفاذ بقوة القانون دون الحاجة إلى إجراءات معقدة كانت تؤدي في كثير من الأحيان إلى تأخير حصول المستحقين على حقوقهم.

وأضاف أن المشروع اتجه كذلك إلى منح سلطات أوسع لقاضي التنفيذ فيما يتعلق بالأحكام الأسرية، وهو ما قد يسهم في الحد من ظاهرة الامتناع عن تنفيذ الأحكام التي تسببت في العديد من النزاعات داخل محاكم الأسرة خلال السنوات الماضية.

وأكد أبو السعود أن النصوص الخاصة بالتنفيذ الجبري لأحكام ضم الصغير أو تسليمه تعكس رغبة المشرع في مواجهة محاولات التحايل أو تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية، موضحًا أن سرعة تنفيذ الأحكام تمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار الأسري وحماية حقوق الأطفال.

وفيما يتعلق بالنفقة، أوضح أن المشروع تبنى رؤية أكثر واقعية في تقدير قيمتها، حيث لم يعد الأمر مرتبطًا فقط بالمستندات الرسمية أو الدخل المعلن، وإنما أصبح للمحكمة سلطة أوسع في تقدير القدرة المالية الحقيقية للملتزم بالنفقة وفق مستوى معيشته وظروفه الاقتصادية الفعلية.

وأضاف أن هذه الآلية قد تساعد في معالجة بعض المشكلات المرتبطة بإخفاء مصادر الدخل أو عدم الإفصاح عن الإمكانات المالية الحقيقية، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة بين أطراف النزاع.

وأشار أبو السعود إلى أن المشروع تضمن أيضًا إجراءات تستهدف تسريع الفصل في منازعات الأسرة، خاصة القضايا المتعلقة بالنفقة والحضانة والرؤية، مؤكدًا أن تقليل مدد التقاضي يعد مطلبًا مهمًا للأسر التي تتأثر باستمرار النزاعات لفترات طويلة.

وفي ملف الحضانة، أوضح أن المشروع أبقى على الأم في مقدمة ترتيب الحاضنين، مع منح المحكمة سلطة تقديرية للتدخل إذا اقتضت مصلحة الطفل خلاف ذلك، وهو ما يمنح القاضي مرونة أكبر للتعامل مع كل حالة وفق ظروفها الخاصة.

كما لفت إلى أن تنظيم حقوق الرؤية والاستضافة والاستزارة بصورة أكثر تفصيلًا قد يسهم في تقليل الخلافات المتكررة بين الآباء والأمهات بعد الانفصال، شريطة أن يتم تطبيق النصوص بما يحقق التوازن ويحافظ على حق الطفل في التواصل مع كلا الوالدين.

وحول العقوبات المستحدثة، أكد أبو السعود أن المشروع لم يكتفِ بإقرار الحقوق، وإنما اتجه إلى وضع آليات أكثر فاعلية لضمان تنفيذها، من خلال فرض عقوبات على حالات الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو التحايل عليها أو الإضرار بحقوق الأطفال.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع القانون لا يزال مطروحًا للنقاش داخل مجلس النواب، ومن الطبيعي أن تشهد بعض مواده تعديلات خلال المناقشات البرلمانية، إلا أن الاتجاه العام للمشروع يعكس رغبة واضحة في تطوير منظومة الأحوال الشخصية وتحقيق قدر أكبر من العدالة والاستقرار داخل الأسرة المصرية.
 

قانون الأحوال الشخصية الجديد قانون الأحوال الشخصية قضايا النفقة قضايا الحضانة منازعات الأسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

نتيجة صفوف النقل|حجب درجات طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات وتحويلهم لمدارس عربي

أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي 2026

متاحة غدًا في البنك الأهلي.. أعلى شهادة ادخار في 2026 بعد تثبيت الفائدة

الذهب

الجنيه الذهب يخسر 6 ألاف .. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي .. 4 ألوان تكشف مستوى الطالب

المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة

أوقعته في شباكها ليسقط ضحية بين شركائها.. حكاية عشيقة رجل مهم

تقديم الصف الأول الابتدائي

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي موقع وزارة التربية والتعليم ..بدء التسجيل غداً

مكان الواقعة

ضبط المتهم بقتل زوجته بقرية أجهور بطوخ

نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني

نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

تأخر مستحقات البحوث الفلكية.. مخاوف بشأن تأمين محطات الرصد

صورة من الضبطية

مهربة من جدة .. ضبط راكب في مطار الأقصر بحوزته ذخيرة بنادق هواء

اجتماعات النقابات العالمية في جنيف

الوفد المصري يبدأ تحركاته في جنيف.. والدبيكي يشارك في اجتماعات النقابات العالمية

بالصور

شئون البيئة بالشرقية: حملات للتفتيش على 9 منشآت غذائية وصناعية.. صور

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

ضبط 775 كجم دقيق بلدي مدعم و1255 لتر مواد بترولية وتحرير 75 محضرا تموينيا بالشرقية

خبز
خبز
خبز

التهاب الحلق.. الأعراض والعلاج

التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.

فيديو

صورة الفتاة

حبس صاحبة فيديوهات تيك توك في شرم الشيخ 4 أيام

أزمة الحضري وزيزو

معركة التصريحات تشعل الأزمة بين الحضري وزيزو على السوشيال ميديا

زيزو

لما اللاعب يحس إنه مش مرغوب فيه بيمشي.. تصريحات نارية من زيزو عن الزمالك والأهلي

اضرار اللحوم

تحذير صحي.. الإفراط في اللحوم الحمراء قد يهدد القلب والقولون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد