طاقم تحكيم نيجيري لمباراة منتخب مصر للناشئين والمغرب لتحديد المركز الثالث بأمم إفريقيا

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم تحكيم مباراة منتخب مصر والمغرب في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عامًا.

ويواجه منتخب مصر للناشئين نظيره المغرب غدا الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد أكاديمية محمد السادس.

ويتكون طاقم التحكيم، من النيجيري عبدالسلام إبيولا حكمًا للساحة، ويعاونه كل من الجنوب أفريقي بالوي كليدوين مساعد أول، وشاجي باداياشي من سيشيل مساعد ثانٍ، والبوروندي رودريج بيجيريمانا حكمًا رابعًا، والتشادي داود علي حكمًا مساعدًا احتياطيًا.