ألمانيا تدعو حزب الله وجيش الاحتلال لوقف الأعمال القتالية

أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن التوغل الإسرائيلي بجنوب لبنان يثير قلقا بالغا وأي تصعيد إضافي سيزيد الوضع المتوتر سوءا.

وفي بيان مقتضب لها ؛ حثت الوزارة الألمانية وبشدة جميع الأطراف على وقف الأعمال القتالية والعودة إلى وقف إطلاق النار في لبنان.

ومنذ قليل ؛ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 3412 شهيدا و10269 مصابا في العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس الماضي.

وفي وقت لاحق ؛ ذكر وزارة الصحة اللبنانية في بيان صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة أن طيران الإحتلال الإسرائيلي شن غارة في محيط مستشفى حيرام، ما أدى إلى إصابة 13 من العاملين فيه بجروح وإلحاق أضرار جسيمة به، تضاف إلى أضرار سابقة أصابته جراء غارات من ذات الطيران.



وجدد البيان دعوة المجتمع الدولي لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية الآخذة في التصعيد والتوسع، من دون أي اعتبار للقانون الدولي الإنساني والقرارات والأعراف الدولية.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الجبهة اللبنانية تصعيدا متسارعا، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية واتساع نطاقها الجغرافي، ما يثير مخاوف من تفاقم المواجهات وتداعياتها على المدنيين والبنية التحتية في المناطق الجنوبية.