نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

ظهرت الآن نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني على الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك

نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني

حيث نشرت الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك ، قوائم نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني ، موضحا بها اسم الطالب ، و رقم الجلوس ، ودرجاته في المواد الأساسية ، ودرجاته في المواد غير المضافة للمجموع ، والمجموع الكلي 

رابط نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني محافظة القاهرة ، يمكن الآن الوصول إليه من خلال الضغط على بوابة التعليم الأساسي على موقع محافظة القاهرة من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages 

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي محافظة الجيزة

كما يمكن الوصول إلى رابط نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني محافظة الجيزة من خلال بوابة التعليم الأساسي على موقع محافظة الجيزة من خلال الضغط على https://www.gizaedu.net/Results/Stages 

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

وإلى جانب إعلان نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني بشكل إلكتروني ، تحرص المدارس على إعلان قوائم نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم بشكل مجاني في مكان واضح داخل مقرات المدارس .

نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني بالالوان

وإلتزمت المدارس بإعلان نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني بالالوان وليس الدرجات ، على النحو التالي :

  • اللون الأزرق : من 85% إلى 100% يفوق التوقعات دائما ..وههو ما يوضح اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة
  • اللون الأخضر : من 65% إلى 80% يلبي التوقعات ، وهو ما يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة
  • اللون الأصفر : من 50% إلى 65% يلبي التوقعات أحيانا ، وهو ما يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم
  • اللون الأحمر : من 1 % إلى أقل من 50% أي أقل من المتوقع ، ويوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات وفي حاجة إلى كثير من الدعم

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : ينتقل التلميذ إلى الصف الدراسي الأعلى في حالة اجتيازه المقررات الدراسية من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق ، وفي حالة حصول التلميذ على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية ، يعقد له اختبار دور ثاني ، وإذا استمر حصوله على اللون الأحمر يعد راسباً وعليه إعادة العام الدراسي مرة أخرى

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتم تقييم التلاميذ الذين سيعقد لهم اختبار الدور الثاني فيما درسوه في الفصلين الدراسيين من خلال الاختبارات فقط

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه يجب حضور التلميذ بالصفين الأول والثاني من حلقة التعليم الابتدائي بنسبة لا تقل عن 60% للفصلين الدراسيين ، وفي حالة عدم الحضور لا ينقل للصف الأعلى إلا بعد اجتياز البرنامج العلاجي الذي تقوم بإعداده المدرسة في نهاية العام الدراسي ، ويكون ذلك تحت اشراف توجيه الصفوف الأولى على مستوى الإدارة التعليمية والمديرية ، وعلى إدارة المدرسة إخطار ولي الامر بتقرير البرناج العلاجي الخاص بالتلميذ ونجاحه في اجتيازه من عدمه

