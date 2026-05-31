شئون البيئة بالشرقية: حملات للتفتيش على 9 منشآت غذائية وصناعية.. صور

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الغذائية والصناعية والطبية بنطاق المحافظة ، للتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات البيئية وعدم وجود انبعاثات تضر بالبيئة، فضلاً عن التأكد من إدارة الأنشطة التجارية بترخيص قانوني وبيئي من الجهات المختصة والتخلص الآمن من النفايات العادية والخطرة ، وتطبيق القانون على المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأشار الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، إلى أنه خلال شهر مايو الجاري قامت اللجنة المشكلة برئاسة هيئة التنمية الصناعية وإدارة نوعية البيئة بالفرع الاقليمي ، بالتفتيش على (٩) منشأت صناعية تعمل فى مجالات : (الكرتون ،المنتجات الورقية ،الأسمدة والمخصبات الزراعية ،تعبئة المحاصيل الزراعية ،تصنيع الأحذية ،تصنيع الأدوات المنزلية ، صناعة الملابس ،صباغة الملابس، تصنيع نظم الامان ) وذلك بمركز بلبيس ومدينة العاشر من رمضان للتأكد من إلتزام أصحاب هذه المنشآت بالاشتراطات البيئية أثناء التخلص الآمن من المخلفات العادية والخطرة ، وعدم وجود انبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة فضلاً بيئة عمل آمنة للعاملين بالمنشآت.

وأوضح أن الحملات التفتيشية المفاجئة أسفرت عن ضبط عدة مخالفات بيئية تتمثل فى عدم وجود سجل الحالة البيئية وعدم وجود سجل المواد والمخلفات الخطرة وعدم وجود مخازن مخصصة للمخالفات وتركها بداخل المنشأة وعدم وجود فتحات قياس بالمداخن وعدم توفير مهمات وقاية للعاملين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المنشآت المخالفين بمعرفة هيئة التنمية الصناعية.