البحرين تعلن التحفظ على أموال أعضاء التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني

باشرت النيابة البحرينية التحقيق مع التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني حيث أشارت إلى أن التنظيم المرتبط بالحرس الثوري هيمن على المساجد والمآتم والحوزات.

وذكرت النيابة البحرينية في بيان لها: التنظيم المرتبط بالحرس الثوري أرهب رجال الدين المعارضين لنهج ولاية الفقيه.

كما أصدرت النيابة العامة البحرينية قرار بالتحفظ على أموال أعضاء التنظيم المرتبط بالحرس الثوري.

وذكرت أن تنظيم الحرس الثوري حوّل أموالا لتنظيمات بإيران والعراق ولبنان .

واختتمت النيابة البحرينية بيانها بالقول : أعضاء في تنظيم الحرس الثوري استخدموا أموال المتبرعين لشؤونهم الخاصة.