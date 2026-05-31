السيطرة على حريق محل تسالي في الخصوص دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع داخل محل لتجارة التسالي بمنطقة نفق الرشاح بمدينة الخصوص، دون إصابات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة باندلاع حريق في محل تسالي بدائرة قسم الخصوص.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ فور تلقيه، حيث نجحت القوات في محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المحال والمنشآت المجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية عن أن الحريق نشب داخل محل تسالي بدائرة قسم شرطة الخصوص، وتمت أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال مرة أخرى.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت الجهات المختصة التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق وملابساته.