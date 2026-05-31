ضبط 224 كيلو بانيه مجهول المصدر وتحرير 3 محاضر تموينية خلال حملة بالقليوبية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في القليوبية حملة تموينية مفاجئة بمركز شبين القناطر، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس الدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية، لمتابعة الأسواق والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.



وأسفرت الحملة، التي نفذتها إدارة تموين شبين القناطر، عن ضبط محل لتجهيز الوجبات السريعة بمدينة شبين القناطر لحيازته 224 كيلو جرامًا من بانيه الدجاج المجمد مجهول البيانات، كانت معبأة داخل 8 شكائر بوزن 28 كيلو جرامًا للشيكارة الواحدة، كما تم ضبط 13 كيلو جرامًا من التوابل بدون أي بيانات توضح مصدرها أو صلاحيتها.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر جنحة بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما حررت الحملة محضرين ضد محل أسماك ومقهى لعدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار، في إطار جهود الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

وأكدت مديرية التموين بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفات التموينية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، خاصة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.