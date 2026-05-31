كيف رد تركي آل الشيخ على وصف «محمد علي خير» له بـ«الصياد»؟
النجم الهولندي ويسلي شنايدر: محمد صلاح أصبح أسطورة والجميع استمتع بما قدمه للعالم
ضوابط قصر وجمع الصلاة للمسافر .. أمين الفتوى يكشف عنها
أحمد هارون : إدمان السوشيال ميديا يصيب بأعراض تعفّن الدماغ
بأول التعاملات .. 7742 جنيها | آخر سعر لعيار 24 في الصاغة
بعد استغاثة نادر نور | إسلام زكي يكشف معاناته ويفتح النار على نجوم الغناء .. ماذا قال؟
إصابة جنود أمريكيين بجروح إثر تساقط شظايا هجوم صاروخي إيراني على الكويت
لتحقيق المنفعة المتبادلة .. زيارة موسعة لوزيرة الخارجية البريطانية إلى الصين والهند | تفاصيل
محمد النني من المدرجات لجماهير أرسنال: لا تفقدوا الأمل.. الموسم المقبل سيكون لنا
احتجاز 13 شخصًا.. أعمال شغب تعكر احتفالات باريس سان جيرمان بالتتويج الأوروبي
مواعيد مباريات إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر 2026 .. والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر 2026 .. والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية غداً الاثنين إلى مُواجهات الحسم في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر، حيث تتنافس أربعة أندية على بطاقتي التأهل إلى المباراة النهائية. وتأتي المباراتان بعد نتائج متباينة في لقاءات الذهاب، ما يزيد من إثارة المنافسة ويجعل فرص التأهل مفتوحة أمام جميع الفرق.

نتائج مباريات الذهاب

شهدت مواجهتا الذهاب إثارة كبيرة، حيث نجح فريق زد إف سي في تحقيق فوز ثمين على المصري البورسعيدي بهدف دون رد، ليضع قدماً في النهائي قبل مواجهة الإياب.

وفي المباراة الأخرى، انتهى اللقاء بين وادي دجلة وإنبي بالتعادل السلبي، ما يجعل مباراة العودة مفتوحة على جميع الاحتمالات في ظل غياب أفضلية لأي من الفريقين.

موعد مباراة المصري وزد

يستضيف استاد السويس الجديد مواجهة قوية تجمع المصري البورسعيدي وزد، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً غداً الاثنين. ويسعى المصري لتعويض خسارته في الذهاب والعودة بقوة لخطف بطاقة التأهل إلى النهائي، بينما يتطلع زد للحفاظ على تقدمه وتحقيق إنجاز جديد بالوصول إلى المباراة النهائية.

موعد مباراة وادي دجلة وإنبي

وفي المواجهة الثانية، يلتقي وادي دجلة مع إنبي على استاد السلام في تمام الساعة الثامنة مساءً. وتكتسب المباراة أهمية خاصة بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، حيث يحتاج كل فريق إلى تحقيق الفوز من أجل حسم التأهل دون الدخول في حسابات معقدة.

القناة الناقلة لمباريات نصف النهائي

تنقل شبكة أون سبورت مباراتي إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر بشكل حصري، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية والمحللين الرياضيين لتغطية كافة تفاصيل المباراتين وتحليل أبرز الجوانب الفنية قبل وبعد صافرة النهاية.

صراع التأهل إلى النهائي

تعد مواجهات الإياب فرصة أخيرة للفرق الأربعة من أجل حجز مكان في المباراة النهائية، وسط طموحات كبيرة من المصري وزد ووادي دجلة وإنبي لمواصلة المشوار نحو التتويج بلقب كأس عاصمة مصر في نسختها الحالية

