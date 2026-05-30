بسبب أحمد حلمي | مذيع العزاءات يقلب السوشيال ميديا بـ رد صادم على أشرف زكي

رد الإعلامي أحمد خليل أباظة على الجدل المثار بشأن أنباء إيقافه، موجهاً رسالة ساخرة لمتابعيه عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

إيقاف مذيع العزاءات

وكتب أحمد خليل أباظة: "بيقولك أشرف زكي هيوقف مذيع عشان صاحب واجب.. طب ردوا إنتوا بلاش أنا".

وأثار تعليقه على الخبر تفاعلاً واسعاً بين متابعيه، الذين انقسمت آراؤهم حول الأزمة المتداولة خلال الساعات الماضية.

وتقدم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بشكوى رسمية إلى نقابة الإعلاميين ضد أحد المذيعين. وجاءت هذه الشكوى إثر تصرفات المذيع في الجنازات والعزاءات واخرهما جنازة والدة الفنان أحمد حلمي.