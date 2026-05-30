محافظ الغربية: إقبال كبير على مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"

أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، أن مراكز الشباب أصبحت وجهة مفضلة للأسر لقضاء أوقات ممتعة خلال أيام العيد، مشيدا بـ "الإقبال الكبير" على المبادرة.

وقال محافظ الغربية، خلال متابعته فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"، التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، إن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية متكاملة، وتسهم في بناء الإنسان وتوفير متنفس ترفيهي وثقافي ورياضي آمن للمواطنين خلال الإجازات والمناسبات المختلفة.

وأشاد المحافظ بحسن تنظيم الفعاليات وتنوع الأنشطة المقدمة، والتي تضمنت عروضًا فنية واستعراضية، وفقرات ترفيهية للأطفال، ومسابقات رياضية وثقافية، إلى جانب الألعاب الترفيهية ومسرح العرائس وورش الرسم والفنون، مؤكدًا أن استمرار الإقبال الكبير حتى رابع أيام العيد يعكس نجاح المبادرة في إدخال البهجة والسعادة إلى نفوس المواطنين.

وأشار اللواء دكتور علاء عبدالمعطي إلى أن المحافظة مستمرة في دعم كافة الفعاليات المجتمعية والترفيهية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، موجهًا الشكر للعاملين بمديرية الشباب والرياضة وجميع القائمين على تنفيذ المبادرة، ومؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لضمان تقديم أفضل الخدمات الترفيهية لأبناء الغربية طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

في السياق ذاته، تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، جهود فرق القوافل العلاجية والمبادرات الرئاسية المتحركة خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، والتي شهدت انتشارًا مكثفًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الطبية المتكاملة والتيسير على الأهالي خلال أيام العيد.

وأشاد محافظ الغربية بالجهود الكبيرة التي تبذلها الفرق الطبية المشاركة، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بملف الصحة، وتعمل على دعم المبادرات الرئاسية والقوافل العلاجية للوصول إلى المواطنين في أماكن تواجدهم، بما يسهم في تعزيز منظومة الرعاية الصحية وتحقيق الاستفادة القصوى للأهالي، خاصة خلال المناسبات والأعياد.

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن الفرق الطبية انتشرت بعدد من أماكن التجمعات والمتنزهات والنوادي، إلى جانب التواجد الميداني بمختلف الإدارات الصحية، تنفيذًا لخطة التأمين الطبي خلال عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا استمرار رفع درجة الاستعداد وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين على مدار أيام العيد.

من ناحية أخرى، ةفي إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، بتكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، لليوم الثالث على التوالي، تنفيذ أكبر حملة مكبرة لرفع التراكمات التاريخية للمخلفات والقمامة بنطاق حي ثان المحلة الكبرى، وذلك في استجابة فورية لشكاوى المواطنين وتحسين مستوى النظافة والخدمات المقدمة للأهالي.

وأسفرت الحملة عن رفع نحو 800 طن من المخلفات والتراكمات، في واحدة من أكبر حملات النظافة التي تشهدها المنطقة، وسط متابعة ميدانية مستمرة لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق السيولة المرورية ورفع كفاءة الشوارع والمناطق الحيوية خلال أيام العيد.

وأكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات النظافة المكبرة بجميع المراكز والمدن والأحياء، مشددًا على التعامل الفوري مع أي بؤر أو تجمعات قمامة، خاصة التراكمات التاريخية، تنفيذًا لخطة المحافظة لاستعادة الشكل الحضاري وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.