قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محذرة من مخالفة مقررات عبور مضيق هرمز.. إيران: أمن السفن قد يواجه مخاطر جدية
عبد العاطي لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: يجب دعم جهود التوصل لتفاهمات بين أمريكا وإيران
وزير الخارجية التركي : نوافق على انضمام إسرائيل إلى منصة أمنية إقليمية .. بشرط
هيجسيث: أمريكا ستجد سبيلا لتزويد أوكرانيا بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها
المفاوضات بين أمريكا وإيران أبرزها.. وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يبحثان التطورات الإقليمية
نص ساعة غرقان دون إنقاذ | مصرع صادم لطالب إعدادي بحمام سباحة بالمنوفية
إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط | تفاصيل مهمة
نقيب المأذونين يحسم الجدل: للزوجة حق تطليق نفسها إذا فُوضت بالعصمة
تفاصيل رحله المنتخب في كأس العالم 2026
غرق طالبة جامعية في نيل بني سويف لسبب صادم .. وتحرّك عاجل لفرق الإنقاذ
إخلاء سبيل شقيق كروان مشاكل في واقعة التعدي عليه بحدائق القبة
وزير الخارجية يناقش مع نظيره الإماراتي تطورات المفاوضات بين أمريكا وإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية: إقبال كبير على مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"

مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب - محافظة الغربية
مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب - محافظة الغربية
أ ش أ

أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، أن مراكز الشباب أصبحت وجهة مفضلة للأسر لقضاء أوقات ممتعة خلال أيام العيد، مشيدا بـ "الإقبال الكبير" على المبادرة.

وقال محافظ الغربية، خلال متابعته فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"، التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، إن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية متكاملة، وتسهم في بناء الإنسان وتوفير متنفس ترفيهي وثقافي ورياضي آمن للمواطنين خلال الإجازات والمناسبات المختلفة.

وأشاد المحافظ بحسن تنظيم الفعاليات وتنوع الأنشطة المقدمة، والتي تضمنت عروضًا فنية واستعراضية، وفقرات ترفيهية للأطفال، ومسابقات رياضية وثقافية، إلى جانب الألعاب الترفيهية ومسرح العرائس وورش الرسم والفنون، مؤكدًا أن استمرار الإقبال الكبير حتى رابع أيام العيد يعكس نجاح المبادرة في إدخال البهجة والسعادة إلى نفوس المواطنين.

وأشار اللواء دكتور علاء عبدالمعطي إلى أن المحافظة مستمرة في دعم كافة الفعاليات المجتمعية والترفيهية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، موجهًا الشكر للعاملين بمديرية الشباب والرياضة وجميع القائمين على تنفيذ المبادرة، ومؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لضمان تقديم أفضل الخدمات الترفيهية لأبناء الغربية طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

في السياق ذاته، تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، جهود فرق القوافل العلاجية والمبادرات الرئاسية المتحركة خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، والتي شهدت انتشارًا مكثفًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الطبية المتكاملة والتيسير على الأهالي خلال أيام العيد.

وأشاد محافظ الغربية بالجهود الكبيرة التي تبذلها الفرق الطبية المشاركة، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بملف الصحة، وتعمل على دعم المبادرات الرئاسية والقوافل العلاجية للوصول إلى المواطنين في أماكن تواجدهم، بما يسهم في تعزيز منظومة الرعاية الصحية وتحقيق الاستفادة القصوى للأهالي، خاصة خلال المناسبات والأعياد.

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن الفرق الطبية انتشرت بعدد من أماكن التجمعات والمتنزهات والنوادي، إلى جانب التواجد الميداني بمختلف الإدارات الصحية، تنفيذًا لخطة التأمين الطبي خلال عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا استمرار رفع درجة الاستعداد وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين على مدار أيام العيد.

من ناحية أخرى، ةفي إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، بتكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، لليوم الثالث على التوالي، تنفيذ أكبر حملة مكبرة لرفع التراكمات التاريخية للمخلفات والقمامة بنطاق حي ثان المحلة الكبرى، وذلك في استجابة فورية لشكاوى المواطنين وتحسين مستوى النظافة والخدمات المقدمة للأهالي.

وأسفرت الحملة عن رفع نحو 800 طن من المخلفات والتراكمات، في واحدة من أكبر حملات النظافة التي تشهدها المنطقة، وسط متابعة ميدانية مستمرة لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق السيولة المرورية ورفع كفاءة الشوارع والمناطق الحيوية خلال أيام العيد.

وأكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات النظافة المكبرة بجميع المراكز والمدن والأحياء، مشددًا على التعامل الفوري مع أي بؤر أو تجمعات قمامة، خاصة التراكمات التاريخية، تنفيذًا لخطة المحافظة لاستعادة الشكل الحضاري وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب محافظة الغربية عيد الضحى مراكز الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

مقاتلة أمريكية إف 15

صاروخ صيني فوق الكتف.. الكشف عن مفاجأة بشأن إسقاط إيران لمقاتلة أمريكية إف 15

هجوم صاروخي إيراني

تصعيد مفاجئ.. إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية بالكويت

زيادة المعاشات والمرتبات

بعد عيد الأضحى.. موعد زيادة المعاشات والمرتبات

اصالة نصري وزوجها وماجد المهندس

تعليق مفاجئ من ماجد المهندس على أنباء انفصال أصالة وفائق حسن

ترشيحاتنا

افشه

الأهلي يدرس تمديد عقد أفشة.. وقرار المدير الفني الجديد يحسم الملف

ناصر منسي

لدعم الاستقرار.. الزمالك: تجديد التعاقد مع أحمد فتوح وناصر منسي

باريس سان جيرمان

تشكيل باريس سان جيرمان لمواحهة آرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا

بالصور

فستان لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها الأخير

مي سليم
مي سليم
مي سليم

في آخر أيام عيد الأضحى.. تكثيف مستمر لحملات النظافة والتجميل بجميع المراكز والمدن بالشرقية

نظافة
نظافة
نظافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد