تحرك برلماني بعد وفاة طفل مخنوقًا بـ الفول السوداني بمستشفى في الدقهلية

تقدمت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور وزير الصحة والسكان بشأن واقعة وفاة طفل إثر اختناقه بجسم غريب "حبة فول سوداني" داخل إحدى مستشفيات محافظة الدقهلية، وما أثير حول الواقعة من تساؤلات تتعلق بسرعة التعامل الطبي مع الحالة ومدى توافر الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للتعامل مع حالات الاختناق والطوارئ الحرجة.

وأعربت النائبة عن بالغ أسفها وحزنها إزاء الواقعة، مشيرة إلى أن الطفل وصل إلى المستشفى وهو يعاني من اختناق حاد نتيجة استنشاق جسم غريب، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول الإجراءات الطبية التي تم اتخاذها فور استقباله، ومدى الالتزام بالبروتوكولات الطبية المعتمدة للتعامل مع حالات انسداد مجرى الهواء لدى الأطفال.

وطالبت النائبة وزير الصحة والسكان باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، من بينها:

فتح تحقيق عاجل وشامل في ملابسات الواقعة للوقوف على أسباب الوفاة وتحديد ما إذا كان هناك أي قصور أو تأخير في تقديم الخدمة الطبية اللازمة.

موافاة مجلس النواب بنتائج التحقيق والإجراءات التي تم اتخاذها حيال الواقعة.

مراجعة جاهزية أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات العامة والمركزية للتعامل مع حالات الاختناق الحادة لدى الأطفال.

التأكد من توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية ورفع كفاءة التنسيق بين وزارة الصحة وهيئة الإسعاف.

إعداد خطة عاجلة لتدريب الأطقم الطبية على أحدث بروتوكولات التعامل مع حالات الاختناق وانسداد مجرى الهواء بما يضمن سرعة التدخل وتقليل معدلات الوفيات التي يمكن تفاديها.

إطلاق حملات توعية للأسر بشأن مخاطر إعطاء الأطفال صغار السن بعض الأطعمة أو الأجسام الصغيرة التي قد تتسبب في حالات الاختناق.

وأكدت النائبة أن الواقعة تستدعي الوقوف على مدى توافر الكوادر الطبية المدربة والتجهيزات اللازمة للتدخل السريع وإنقاذ حياة المرضى، لاسيما في الحالات الحرجة التي تتطلب استجابة فورية، فضلاً عن بحث ما تردد بشأن تأخر وصول سيارة الإسعاف اللازمة لنقل الطفل وتحويله إلى جهة طبية أخرى.