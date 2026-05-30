قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال الإسرائيلي يواصل فرض حظر التجول ببلدة بيت امر شمال الخليل ويقتحم عدة مناطق بالضفة
محذرة من مخالفة مقررات عبور مضيق هرمز.. إيران: أمن السفن قد يواجه مخاطر جدية
عبد العاطي لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: يجب دعم جهود التوصل لتفاهمات بين أمريكا وإيران
وزير الخارجية التركي : نوافق على انضمام إسرائيل إلى منصة أمنية إقليمية .. بشرط
هيجسيث: أمريكا ستجد سبيلا لتزويد أوكرانيا بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها
المفاوضات بين أمريكا وإيران أبرزها.. وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يبحثان التطورات الإقليمية
نص ساعة غرقان دون إنقاذ | مصرع صادم لطالب إعدادي بحمام سباحة بالمنوفية
إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط | تفاصيل مهمة
نقيب المأذونين يحسم الجدل: للزوجة حق تطليق نفسها إذا فُوضت بالعصمة
تفاصيل رحله المنتخب في كأس العالم 2026
غرق طالبة جامعية في نيل بني سويف لسبب صادم .. وتحرّك عاجل لفرق الإنقاذ
إخلاء سبيل شقيق كروان مشاكل في واقعة التعدي عليه بحدائق القبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئاسة اللبنانية: جوزاف عون يكثف الاتصالات لوقف الهجمات الإسرائيلية

الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني
القسم الخارجي

أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزاف عون كثّف خلال الساعات الماضية اتصالاته السياسية والدبلوماسية مع عدد من الأطراف الدولية والإقليمية بهدف وضع حد للهجمات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية، في وقت أجرى فيه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نواف سلام تقييماً مشتركاً لنتائج الاجتماع الذي عُقد بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لمناقشة التطورات الأمنية في المنطقة.

وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية وعربية، إن الرئيس عون يواصل تحركاته واتصالاته مع الدول الصديقة والجهات المعنية سعياً إلى تثبيت الاستقرار ومنع اتساع دائرة التصعيد العسكري، مشدداً على ضرورة ممارسة ضغوط دولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وحماية المدنيين والمناطق السكنية في الجنوب اللبناني. 

تأتي هذه الجهود في ظل استمرار حالة التوتر الأمني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وتبادل الاتهامات بشأن خرق التفاهمات الأمنية القائمة.

وحسب المعلومات المتداولة، فقد عقد الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام اجتماعاً خصص لتقييم المعطيات السياسية والأمنية المرتبطة بالمحادثات الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة، إضافة إلى دراسة انعكاساتها المحتملة على الوضع اللبناني ومسار الاتصالات الدولية الجارية لخفض التصعيد.

وتناول الاجتماع التطورات الميدانية على الحدود الجنوبية والجهود الدبلوماسية المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.

يأتي هذا التحرك اللبناني في وقت تواصل فيه إسرائيل تنفيذ عمليات عسكرية وغارات داخل الأراضي اللبنانية، تقول إنها تستهدف مواقع تعتبرها تهديداً لأمنها، بينما تؤكد السلطات اللبنانية أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً للسيادة اللبنانية وتهدد الاستقرار الإقليمي. 

كان الرئيس عون قد أكد في أكثر من مناسبة أن لبنان يسعى إلى إنهاء الأعمال العدائية عبر المسارات السياسية والدبلوماسية، مع التركيز على حماية المصالح الوطنية اللبنانية وتجنب الانجرار إلى حرب واسعة النطاق.

ويشير تقييم نتائج اجتماع البنتاغون مع الجانب الإسرائيلي إلى محاولة لبنانية لفهم طبيعة التوجهات الدولية المقبلة ومدى تأثيرها على فرص التهدئة أو احتمالات التصعيد خلال المرحلة القادمة.

وفي ظل هذه التطورات، تؤكد الرئاسة اللبنانية استمرار الاتصالات مع الشركاء الدوليين والدول العربية لدعم الجهود الرامية إلى وقف الهجمات الإسرائيلية والحفاظ على الاستقرار، بينما تتابع المؤسسات الرسمية والعسكرية المستجدات الميدانية تحسباً لأي تطورات قد تفرض إجراءات إضافية على المستويين الأمني والسياسي.

لبنان بيروت عون اسرائيل الرئيس اللبناني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

مقاتلة أمريكية إف 15

صاروخ صيني فوق الكتف.. الكشف عن مفاجأة بشأن إسقاط إيران لمقاتلة أمريكية إف 15

هجوم صاروخي إيراني

تصعيد مفاجئ.. إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية بالكويت

زيادة المعاشات والمرتبات

بعد عيد الأضحى.. موعد زيادة المعاشات والمرتبات

اصالة نصري وزوجها وماجد المهندس

تعليق مفاجئ من ماجد المهندس على أنباء انفصال أصالة وفائق حسن

ترشيحاتنا

المتهم

مشاهدات وأرباح.. القبض على مسجل في الزقازيق نشر فيديو به ألفاظ خادشة للحياء

المتهمة

لزيادة المشاهدات.. الداخلية تكشف حقيقة إدعاء النصب والاحتيال وانتحال صفة رجال شرطة بالقليوبية

جزار الصف

تفاصيل وفاة جزار بسبب إصابته بطعنة نافذة بالخطأ أثناء قيامه بذبح أضحية عيد الأضحى

بالصور

فستان لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها الأخير

مي سليم
مي سليم
مي سليم

في آخر أيام عيد الأضحى.. تكثيف مستمر لحملات النظافة والتجميل بجميع المراكز والمدن بالشرقية

نظافة
نظافة
نظافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد