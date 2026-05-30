الجيش اللبناني: إصابة جنديين في غارة إسرائيلية خلال مهمة إنقاذ بجنوب البلاد

أعلن الجيش اللبناني إصابة اثنين من عناصره بجروح في غارة إسرائيلية استهدفت دورية عسكرية كانت تشارك في مهمة إنسانية جنوب لبنان، في حادث جديد بعكس استمرار التوتر الأمني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية رغم الدعوات الدولية المتكررة لخفض التصعيد.

وقال الجيش اللبناني، في بيان رسمي نشره عبر منصاته الإعلامية، إن الغارة استهدفت دورية تابعة له كانت ترافق عناصر من الدفاع المدني وجرافتين مدنيتين خلال عملية إنقاذ لمواطنين في بلدة مجدل زون التابعة لقضاء صور جنوب البلاد.

وأوضح البيان أن الهجوم أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح متفاوتة، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الإصابات أو حالتهما الصحية. وذكر الجيش أن الاستهداف وقع أثناء تنفيذ مهمة إنسانية تهدف إلى الوصول إلى مدنيين في منطقة تعرضت للقصف.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام لبنانية وعربية، فإن فرق الدفاع المدني كانت تعمل على إجلاء مصابين والبحث عن أشخاص عالقين في المنطقة عندما تعرضت الدورية العسكرية ومرافقيها للاستهداف.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أن عناصرها كانوا يشاركون في عمليات إنقاذ وإسعاف لحظة وقوع الغارة، مشيرة إلى أن المهمة كانت ذات طابع إنساني بحت. وقد أثار الحادث مخاوف من تعرض فرق الإغاثة والعاملين في المجال الإنساني لمخاطر متزايدة في مناطق النزاع.

تأتي هذه الواقعة في ظل استمرار المواجهات والتوترات الأمنية على طول الحدود الجنوبية للبنان، حيث تشهد المنطقة بين الحين والآخر عمليات قصف متبادل وغارات جوية وهجمات صاروخية.

وتتهم السلطات اللبنانية إسرائيل بتنفيذ هجمات متكررة داخل الأراضي اللبنانية، بينما تقول إسرائيل إنها تستهدف مواقع أو تحركات تعتبرها مرتبطة بتهديدات أمنية على حدودها الشمالية.

ويرى مراقبون أن استهداف دورية عسكرية خلال عملية إنقاذ يسلط الضوء على هشاشة الوضع الميداني في الجنوب اللبناني، خاصة مع تزايد المخاوف من اتساع نطاق المواجهة الإقليمية.

وتبرز الحادثة التحديات التي تواجهها المؤسسات العسكرية والإنسانية العاملة في المناطق الحدودية، والتي تجد نفسها في كثير من الأحيان وسط ظروف أمنية معقدة ومتقلبة.

وفي وقت لم يصدر فيه تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي بشأن الحادثة، استمرت الجهات الرسمية اللبنانية في متابعة التطورات الميدانية وتقييم الأضرار الناتجة عن الغارة، وسط دعوات محلية ودولية متجددة إلى حماية المدنيين وفرق الإغاثة والالتزام بالقانون الدولي الإنساني خلال العمليات العسكرية.