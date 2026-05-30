إخلاء سبيل شقيق كروان مشاكل في واقعة التعدي عليه بحدائق القبة

قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل شقيق كروان مشاكل في واقعة التعدي عليه في منزله بمنطقة حدائق القبة من قِبَل أصدقاء كراون مشاكل.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد ألقت القبض على اثنين من أصدقاء البلوجر كروان مشاكل؛ على خلفية اتهامهما بالتعدي على شقيقه داخل منزله بمنطقة حدائق القبة، بسبب اعتراضه على تواجدهما في منزله، حيث أسفر عن إصابته في يده.

جاء ذلك، بعد أن تلقت مديرية أمن القاهرة، بلاغًا، يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص.

وبإجراء التحريات؛ تبين أن المشاجرة نشبت بين شقيق التيك توك كروان مشاكل، وبين شخصين آخرين تربطهما علاقة صداقة بشقيقه، لخلاف بينهم.

وتم ضبط طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق، قبل أن تُصدر قرارها المتقدم.