الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أرسنال يتقدم على باريس سان جيرمان بالهدف الأول في نهائي دوري أبطال أوروبا

قسم الرياضة

تقدم فريق أرسنال بهدف نظيف على نظيره باريس سان جيرمان، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء هدف أرسنال عن طريق كاي هافيرتز في الدقيقة 6.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: سافونوف.

خط الدفاع: نونو مينديش، ماركينيوس، ويليان باتشو، أشرف حكيمي.

خط الوسط: جواو نيفيس، فيتينيا، فابيان رويز.

خط الهجوم: خفيتشا كفاراستخيليا، عثمان ديمبيلي، ديزيريه دوويه.

وكان فريق باريس سان جيرمان قد تأهل لدور النهائي على حساب بايرن ميونخ الألماني.

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: موسكيرا، ويليام ساليبا، جابرييل، هينكابي.

خط الوسط: ديكلان رايس، لويس سكيلي، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، تروسارد، كاي هافيرتز.

وكان فريق آرسنال قد تأهل لدور النهائي على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني.

