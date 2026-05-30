أكثر من 101 ألف زائر لحدائق الحيوان وحديقة الأسماك خلال عيد الأضحى

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن استقبال حدائق الحيوان الإقليمية بمختلف المحافظات وحديقة الأسماك بالزمالك لأكثر من 101 ألف زائر، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء احتفالية متميزة وتكامل تام في الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برفع درجة الاستعداد القصوى وتوفير كافة سبل الراحة والأمان والتجهيزات اللازمة لاستقبال المواطنين خلال فترة الإجازة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الإقبال الكبير من المواطنين، يؤكد نجاح الخطة التشغيلية لهذه الحدائق، خلال إجازة العيد، حيث شملت الحدائق: حديقة الأسماك بالزمالك، وحدائق الحيوان الإقليمية بمحافظات: الإسكندرية، كفر الشيخ، الشرقية، الفيوم، وبني سويف، لافتا الى أن جميع الحدائق استقبلت زوارها وسط تدابير تنظيمية وصحية مشددة.

وأوضح أن تلك التدابير، قد شملت: استمرار حالة الطوارئ وتكثيف أعمال النظافة والتطهير الشامل للحدائق، فضلا عن تقديم الرعاية البيطرية الدورية والمكثفة لكافة الحيوانات، إضافة الى المتابعة الميدانية على مدار الساعة لانتظام العمل بالتنسيق مع غرف العمليات، لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للزائرين والحفاظ على سلامة الجميع.