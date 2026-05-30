الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

إصابة الفنان مجدي ياسين في عقر كلب ضال ببورفؤاد ونقله إلى المستشفى

باسنتي ناجي

أعلن الفنان مجدي ياسين عن تعرضه لـ إصابة أثر هجوم كلب شرس عليه في بورسعيد، مشيراً إلي أنها أصبحت ظاهرة لا يمكن الصمت عنها.

مجدي ياسين وحادث الكلب 

وكتب مجدي ياسين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أقسم بالله العظيم لن أترك هذا الموضوع أبدًا وهيكون هو شغلتي لأن اللي حصل النهاردة خلف الـ3مدارس لم ولن يمر مرار الكرام وأنا ماشي هجم عليًا كلب من الخلف وعض رجلي الشمال من أسفل وأحدث جرح من خلال أنیابه وبسرعة ابني أخدني إلى مستشفى بورفؤاد  وأخذت أول جرعة من المصل وباقي أربع جرعات".

وتابع: كثرة الكلاب في بورفؤاد أصبحت ظاهرة لا يمكن السكوت عنها.. الكلاب منتشرة بأعداد كبيرة في جميع المناطق ببورفؤاد وتتسبب في أولًا انتشار الخوف والفزع بين أولادنا ونسائنا وبالذات طلاب المدارس.. أناشد رئيسة الحي وجميع العاملين بالحي بسرعة اتخاذ قرار حازم لا رجعة فيه بتنظيف جميع شوارع بورفؤاد من الكلاب الضالة حتى يطمأن الكل على أولاده وأسرته وعلى نفسه هذه هي البداية إن لم أر أي إجراء للموضوع ده لأنه أصبح منتشر واسألوا طوارئ مستشفى بورفؤاد.

وأضاف:" سأتواصل مع أعلى القيادات ومحافظ بورسعيد، لأن الكلاب كثيرة جدًا في بورفؤاد، التي كانت أهدأ وأكثر أمنًا وأجمل منطقة.. أعيدوها كما كانت يا سادة".

وفي هذا الإطار  قالت النائبة سحر عتمان ، أنها ستتقدم باقتراح برغبة لرئيس الوزراء ووزير الزراعة والصحة و الداخلية و الاستثمار بشأن البدائل المتاحة عن قتل الكلاب من خلال تصديرها إلى الخارج.

وأشارت عتمان في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه عندما يكون لدينا منتج حيوي أيا كان وهناك زيادة ووفرة فيه فبدلا من محاربته من خلال إعدام الكلاب عن طريق وزارة الزراعة أو الصحة للتخلص منها وفصل الذكور عن الأناث ، مما يكلفنا تكلفة كبيرة ، فمن الممكن أن نحصر عدد هذه الكلاب للاستفادة منها من خلال استثمارها ، بحيث نستتمر ما كل نملكه عن طريق تصديرها للدول التي تحتاج إليها.

وأكدت عضو مجلس النواب أنه من الممكن أن نصدر أعداد من هذه الكلاب إلى الصين ، بدلا من إعدامهم ، ما سيدر علينا أموال طائلة تقدر بالملايين من خلال تصديرهم إلى الخارج.

وأوضحت أنه لابد أن نحدد حينما نحصر أعداد الكلاب لتصديرهم إلى الخارج ماهي قيمة بيعهم إلى الخارج وتكلفة نقلهم إلى الخارج ستكون على من.

وقالت إن هناك عدد من البدائل الآخرى المقترحة بالنسبة لها وهي أنه من الممكن تجميع أعداد من هذه الكلاب في أكثر من مكان من خلال حديقة حيوان ، بمساحات واسعة يتم فصل الذكور عن الإناث ، ويتم إجراء الكشف البيطري عليهم ثم ستم استثمارهم من خلال تصديرهم إلى الخارج.

داليا البحيري
مي سليم
نظافة
