إيناس جوهر تحتفي بالعام الأول لإذاعة دراما إف بتقديم الفقرة المفتوحة

احتفاء بمرور عام على انطلاق إذاعة دراما إف إم.. تعود قيثارة الإذاعة الإعلامية الكبيرة إيناس جوهر إلى الميكرفون مرة أخرى لتقدم فترة مفتوحة على الهواء .

وقالت الإذاعية فاطمة حسن رئيسة إذاعة دراما إف إم : تبدأ الفترة المفتوحة في الواحدة ظهرا وتستمر لمدة ساعتين تتخللها مجموعة من المواد الدرامية التي لاقت استحسان جمهور الميكرفون ، وتتلقي الإذاعية الكبيرة مكالمات المستمعين وأراءهم ومقترحاتهم.

تتضمن الفترة أيضا حوارات متنوعة مع نجوم الميكرفون ، شركاء مسيرة النجاح الفنانين الكبار صفاء ابو السعود ، وأحمد فؤاد سليم ، وإنعام الجريتلي .

يذكر أن الكاتب أحمد المسلماني قد أطلق إذاعة دراما إف إم في عيد الإعلاميين ٣١ مايو ٢٠٢٥ قبل عام من الآن.

وتبلغ ساعات بث إذاعة دراما إف إم ١٢ ساعة يوميا، من الثالثة فجراً وحتى الثالثة عصرا على الموجة ٩١,٥ إف إم.

وقال الإذاعي عبد الرحمن البسيوني رئيس الإذاعة : إن الإذاعة المصرية صاحبة أكبر إنتاج من الدراما الإذاعية في أفريقيا والعالم العربي والشرق الأوسط ، وتقدم إذاعة دراما إف ٢٠٠٠ مسلسل إذاعي متميز علي موجاتها يومياً.