وفاة والد مؤدي المهرجانات حمو بيكا

أعلن مؤدي المهرجانات حمو بيكا، عن وفاة والده، عبر صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ونشر حمو بيكا صورة تجمعه بوالده وعلق: إنا لله وإنا اليه راجعون توفي إلى رحمة الله تعالى أبويا الحاج أنور.

وأعلن عصام عدوي، صاحب واقعة اتهام مؤدي المهرجانات حمو بيكا بسرقة محتويات فيلته بمدينة أكتوبر، انتهاء الأزمة بينهما بشكل ودي، موضحًا أن ما حدث كان مجرد سوء تفاهم، بعدما تواصل معه حمو بيكا وساهم في الوصول إلى المنقولات المفقودة.

وكتب عصام العدوي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أحب أوضح إنه ماتم تداوله من أخبار غير دقيقة ومبالغ فيها تجاه حمو بيكا وذلك بخصوص استئجاره فيلا بنتي بمينا جاردن على العلم بالتزامه في جميع الأمور المالية الخاصة بالإيجار وبأمانته في نقل العفش وإبلاغي بموعد نقله".

وأضاف: "أنا لم أتمكن من الحضور ثم عند الاستلام فوجئت أن بعض المنقولات ناقصة ومفقودة، ولعدم آلية التواصل بينى وبين حمو حررت مذكرة ثم تم التواصل بيننا وساعدني في الحصول عليها وتم إنهاء الأمر بالود فيما بيننا".

تعود تفاصيل الواقعة، لورود بلاغ إلى الأجهزة الأمنية من طبيب اتهم خلاله حمو بيكا بسرقة محتوايات فيلا مستأجرة في منطقة أكتوبر، واتلاف بعض محتوياتها وعدم سداد فواتير الإيجار والمرافق.

وأوضح مقدم البلاغ أنه لاحظ اختفاء بعض الأشياء عقب انتهاء مدة الإيجار، حيث تمثلت المفقودات في كرسي سفرة وسجاجيد ووحدة ضوء، بالإضافة إلى اتلاف أدوات السباكة والحوائط والستائر.