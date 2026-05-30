وكيل صحة الوادي الجديد يتفقد مستشفى الداخلة ووحدتي أسمنت والمعصرة

واصل الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة انتظام سير العمل بالمنشآت الصحية والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبرعاية الدكتورة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد.

واستهل وكيل الوزارة جولته بزيارة مستشفى الداخلة العام، حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ للاطمئنان على سرعة التعامل مع الحالات المرضية والطارئة، كما تابع سير العمل بالعيادات الخارجية والأقسام الداعمة، وراجع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المخازن للتأكد من وجود مخزون استراتيجي.



وحرص الدكتور شريف صبحي على لقاء عدد من المرضى والمترددين على المستشفى، واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم بشأن الخدمات الصحية المقدمة، موجهًا بسرعة الاستجابة لأي شكاوى والعمل على توفير أقصى درجات الرعاية والراحة للمرضى.

كما شملت الجولة التفقدية زيارة الوحدات الصحية بقرى أسمنت والمعصرة التابعة لمركز الداخلة، حيث تابع مدى التزام الفرق الطبية والتمريضية بنوبتجيات العمل ومواعيد الحضور والانصراف، إلى جانب متابعة انتظام تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة "100 مليون صحة" وخدمات وحدات طب الأسرة.

واطمأن وكيل الوزارة على كفاءة منظومة الطوارئ والتحويلات الطبية بين الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية، بما يضمن سرعة تقديم الخدمة الطبية والتعامل مع الحالات المختلفة بكفاءة عالية.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة الدكتور بيشوي طلعت مدير تنظيم الأسرة، والدكتور محمد رشاد مدير مستشفى الداخلة العام، والدكتور عبدالله كامل مدير الإدارة الصحية بالداخلة.

وأكد الدكتور شريف صبحي أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل بالقطاع الصحي، مشددًا على استمرار الجولات الميدانية الصباحية والمسائية بمختلف مراكز وقرى المحافظة لمتابعة الأداء ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لأهالي الوادي الجديد.