نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

لم يعد الحديث عن “نظام دولي” بالمعنى التقليدي دقيقًا لوصف ما يعيشه العالم اليوم. الفكرة ذاتها — فكرة وجود قواعد مستقرة، ومراكز قوة واضحة، وآليات يمكن التنبؤ بها لإدارة الصراعات — تتآكل تدريجيًا. ما نراه الآن ليس مجرد تحول في موازين القوى، بل تفكك تدريجي في بنية النظام نفسه، حيث تتراجع القواعد القديمة دون أن تظهر بدائل واضحة تحل محلها.

خلال العقود التي تلت نهاية الحرب الباردة، ساد اعتقاد بأن العالم يسير نحو نموذج أكثر استقرارًا، تحكمه المؤسسات الدولية، وتضبطه شبكة من المصالح الاقتصادية المتشابكة. لكن هذا التصور انهار تدريجيًا مع تصاعد الأزمات، من الحروب الإقليمية إلى التنافس بين القوى الكبرى، وصولًا إلى الأزمات الاقتصادية والتكنولوجية. هذه الأحداث لم تكن منفصلة، بل كانت مؤشرات متراكمة على أن النظام الذي بدا مستقرًا، كان في الحقيقة هشًا من الداخل.

الولايات المتحدة، التي قادت هذا النظام لعقود، تجد نفسها اليوم أمام معضلة مركبة. فهي لا تزال القوة الأكبر من حيث الإمكانات العسكرية والتكنولوجية، لكنها لم تعد قادرة على ترجمة هذه الإمكانات إلى نفوذ سياسي مطلق كما كان الحال في السابق. السبب لا يعود فقط إلى صعود قوى أخرى، بل أيضًا إلى تغير طبيعة القوة نفسها. لم تعد القوة تقاس فقط بحجم الجيش أو الاقتصاد، بل بقدرة الدولة على التأثير في شبكات معقدة من العلاقات والمصالح، وعلى إدارة صراعات متعددة المستويات في وقت واحد.

هذا التحول يفسر السلوك الأمريكي في السنوات الأخيرة، والذي يتسم بدرجة عالية من الحذر. في أوكرانيا، لم تسع واشنطن إلى حسم الصراع بشكل كامل، بل ركزت على إدارة التوازن ومنع الانهيار. وفي الشرق الأوسط، تحاول الحفاظ على شبكة من التفاهمات الهشة، دون الانخراط في صراعات مباشرة واسعة. هذا النهج يعكس إدراكًا بأن تكلفة الحسم أصبحت أعلى بكثير من مكاسبه، وأن السيطرة لم تعد تعني فرض الإرادة، بل القدرة على منع الآخرين من فرض إرادتهم.

في المقابل، تتحرك روسيا بمنطق مختلف. بالنسبة لموسكو، الصراع ليس فقط حول أوكرانيا، بل حول إعادة تعريف قواعد اللعبة الدولية. روسيا تدرك أنها لا تستطيع منافسة الغرب اقتصاديًا على المدى الطويل، لكنها تراهن على قدرتها على إرباك النظام وإجباره على التعامل معها كقوة لا يمكن تجاهلها. الحرب في أوكرانيا، رغم تكلفتها، تمثل بالنسبة لها أداة لإعادة فرض حضورها في معادلة القوة العالمية.

أما الصين، فتقدم نموذجًا ثالثًا أكثر تعقيدًا. فهي لا تدخل في صدامات مباشرة، لكنها تعمل على إعادة تشكيل البيئة الدولية بشكل تدريجي. تعتمد بكين على أدوات الاقتصاد والتكنولوجيا والاستثمار طويل المدى، لبناء نفوذ يصعب مواجهته بالوسائل التقليدية. هذا النهج يمنحها ميزة مهمة: فهي تتجنب استنزاف الموارد في صراعات مباشرة، بينما تعزز موقعها بهدوء وثبات.

هذا التباين في استراتيجيات القوى الكبرى يعكس غياب رؤية موحدة لشكل النظام القادم. كل طرف يتحرك وفق حساباته الخاصة، دون وجود إطار جامع ينظم هذه التحركات. النتيجة هي حالة من السيولة، حيث تتغير التحالفات، وتتبدل الأولويات، ويصبح من الصعب التنبؤ بمسار الأحداث.

في هذا السياق، يبرز الشرق الأوسط كنموذج مصغر لهذا التفكك. المنطقة لم تعد ساحة لصراع ثنائي أو حتى متعدد الأطراف بالمعنى التقليدي، بل تحولت إلى شبكة معقدة من التفاعلات، تشمل دولًا وقوى غير دولية، وتستخدم فيها أدوات متنوعة، من العمليات العسكرية المحدودة إلى الحروب السيبرانية وحروب الوكالة. التوتر بين إيران وإسرائيل، على سبيل المثال، لا يأخذ شكل حرب مباشرة، بل سلسلة من الضربات المتبادلة والرسائل غير المعلنة، في إطار ما يمكن وصفه بـ”الصراع المُدار”.

هذا النوع من الصراعات يعكس تحولًا أعمق في طبيعة الحرب. لم تعد الحروب تُعلن بشكل رسمي، ولم تعد تنتهي بمعاهدات واضحة. بدلاً من ذلك، نشهد صراعات ممتدة، منخفضة الحدة نسبيًا، لكنها مستمرة، وتؤثر بشكل عميق على الاستقرار الإقليمي والدولي. هذه الصراعات لا تهدف إلى تحقيق انتصار حاسم، بل إلى استنزاف الخصم ومنعه من تحقيق أهدافه.

أوروبا، من جانبها، تواجه تحديًا مزدوجًا. فهي من جهة جزء من المعسكر الغربي، ومن جهة أخرى تعاني من محدودية قدرتها على التحرك بشكل مستقل. الأزمة الأوكرانية كشفت هذا التناقض بوضوح، حيث اضطرت الدول الأوروبية إلى الاعتماد بشكل كبير على الولايات المتحدة في المجال الأمني، رغم إدراكها أن هذا الاعتماد يقيد خياراتها. في الوقت نفسه، تواجه أوروبا ضغوطًا داخلية متزايدة، من ارتفاع تكاليف المعيشة إلى صعود التيارات الشعبوية، وهو ما يؤثر على سياساتها الخارجية.

لكن ربما يكون التغير الأهم هو ما يحدث في مجال التكنولوجيا. هذا المجال لم يعد مجرد قطاع اقتصادي، بل أصبح ساحة رئيسية للصراع بين القوى الكبرى. الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، لا يمثل فقط تطورًا تقنيًا، بل تحولًا في طبيعة القوة نفسها. الدول التي تسيطر على هذه التكنولوجيا ستكون قادرة على التأثير في مجالات متعددة، من الاقتصاد إلى الأمن إلى الإعلام.

الأمر نفسه ينطبق على أشباه الموصلات، التي أصبحت عنصرًا حاسمًا في الاقتصاد العالمي. التنافس على هذه الصناعة يعكس إدراكًا متزايدًا لأهميتها الاستراتيجية. السيطرة على سلاسل الإمداد في هذا المجال تعني القدرة على التأثير في قطاعات واسعة، من الصناعات العسكرية إلى التكنولوجيا الاستهلاكية.

هذا التداخل بين الاقتصاد والتكنولوجيا والسياسة يجعل من الصعب فصل هذه المجالات عن بعضها البعض. القرارات الاقتصادية لم تعد تُتخذ بناءً على اعتبارات السوق فقط، بل أصبحت مرتبطة بحسابات استراتيجية أوسع. العقوبات الاقتصادية، على سبيل المثال، أصبحت أداة رئيسية في الصراعات الدولية، تُستخدم لتحقيق أهداف سياسية دون اللجوء إلى القوة العسكرية.

وفي هذا الإطار، نشهد تحولًا في مفهوم العولمة. النموذج الذي ساد خلال العقود الماضية، والقائم على الانفتاح الكامل وتحرير التجارة، يتعرض الآن لإعادة تقييم. العديد من الدول بدأت في إعادة النظر في اعتمادها على سلاسل الإمداد العالمية، وتسعى إلى تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي، خاصة في القطاعات الحيوية. هذا الاتجاه لا يعني نهاية العولمة، لكنه يشير إلى تحولها من نموذج مفتوح إلى نموذج أكثر انتقائية.

الإعلام، بدوره، أصبح عنصرًا أساسيًا في هذه المعادلة. لم يعد دوره يقتصر على نقل الأخبار، بل أصبح جزءًا من الصراع نفسه. الروايات المتنافسة حول الأحداث تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل الرأي العام، وبالتالي في اي تأثير على القرارات السياسية. في عالم تتدفق فيه المعلومات بسرعة هائلة، تصبح القدرة على التحكم في هذه المعلومات عاملًا حاسمًا في موازين القوة.

ولا يمكن إغفال دور الفاعلين غير الدولتيين في هذا السياق. شركات التكنولوجيا الكبرى، على سبيل المثال، تمتلك نفوذًا يتجاوز في بعض الأحيان نفوذ دول كاملة. قدرتها على التحكم في البيانات، وفي منصات التواصل، تمنحها تأثيرًا كبيرًا على الرأي العام وعلى تدفق المعلومات. كذلك، تلعب الجماعات المسلحة دورًا مهمًا في بعض المناطق، مستفيدة من ضعف الدول ومن تعقيد البيئة الدولية.

هذا التعدد في مراكز القوة يزيد من صعوبة إدارة النظام الدولي. لم يعد هناك طرف واحد قادر على فرض قواعده، ولا حتى مجموعة صغيرة من الدول يمكنها الاتفاق على هذه القواعد. النتيجة هي حالة من “اللا نظام”، حيث تتعايش قواعد مختلفة، وتتداخل مناطق النفوذ، وتتصادم المصالح بشكل مستمر.

وفي ظل هذا الواقع، تبرز مسألة الاستقرار كأحد أكبر التحديات. العالم لا يعيش حالة فوضى كاملة، لكنه أيضًا لا يتمتع باستقرار حقيقي. نحن أمام حالة وسطية، يمكن وصفها بـ”الفوضى المنظمة”، حيث تستمر الأنظمة في العمل، لكن تحت ضغط دائم من الأزمات والتوترات.

هذه الحالة تحمل في طياتها مخاطر كبيرة. فغياب القواعد الواضحة يزيد من احتمالات سوء الفهم، ويجعل من السهل أن تتحول الأزمات الصغيرة إلى صراعات أكبر. في الوقت نفسه، فإن تعدد الأطراف يزيد من صعوبة احتواء هذه الأزمات، لأن أي تسوية تحتاج إلى توافق عدد أكبر من اللاعبين.

ومع ذلك، لا يعني هذا أن العالم يتجه حتمًا نحو الانهيار. التاريخ يظهر أن فترات التحول الكبرى غالبًا ما تكون مضطربة، لكنها في النهاية تؤدي إلى ظهور نظام جديد. السؤال ليس ما إذا كان هذا النظام سيظهر، بل متى، وبأي شكل، وعلى حساب من.

في هذا السياق، تصبح القدرة على التكيف مع التحولات أهم من محاولة مقاومتها. الدول التي تستطيع قراءة المشهد بشكل دقيق، وتبني سياسات مرنة، ستكون في موقع أفضل للتعامل مع المستقبل. أما الدول التي تتمسك بالنماذج القديمة، فقد تجد نفسها خارج اللعبة.

الشرق الأوسط، مرة أخرى، يقدم مثالًا واضحًا على هذه الديناميكيات. الدول التي نجحت في تنويع علاقاتها، وبناء توازنات متعددة، استطاعت الحفاظ على قدر من الاستقرار، رغم البيئة المضطربة. في المقابل، الدول التي اعتمدت على طرف واحد، أو على نموذج ثابت، واجهت صعوبات أكبر.

وفي النهاية، يمكن القول إن العالم يعيش لحظة انتقالية بامتياز. النظام القديم يتفكك، والنظام الجديد لم يتشكل بعد. هذه المرحلة، بكل ما تحمله من مخاطر، تفتح أيضًا المجال أمام فرص جديدة. لكنها فرص لا تُمنح للجميع، بل تُنتزع من خلال الفهم العميق، والقدرة على التحرك في بيئة معقدة ومتغيرة.

“تفكك العالم” ليس مجرد عنوان، بل وصف دقيق لمرحلة تاريخية تتغير فيها القواعد، وتُعاد فيها صياغة موازين القوة، ويُطرح فيها سؤال جوهري: من سيكتب قواعد المرحلة القادمة؟