دريك يحطم رقم مايكل جاكسون ويواصل السيطرة على قوائم بيلبورد

احتفل النجم الكندي دريك بتحقيق إنجاز جديد في مسيرته الفنية، بعد تصدره قوائم Billboard وتحقيقه أرقامًا قياسية غير مسبوقة في تاريخ الموسيقى العالمية.

قائمة Billboard Hot 100

ووفقًا للتقارير، تمكن دريك من تسجيل رقم قياسي جديد في قائمة Billboard Hot 100، بعدما واصل تحقيق المركز الأول بعدد كبير من الأغنيات، متفوقًا على عدد من أبرز نجوم الموسيقى، من بينهم مايكل جاكسون، فيما تظل فرقة The Beatles صاحبة الرقم القياسي العام.

وعلى صعيد آخر، واصل دريك حضوره القوي على قوائم الألبومات Billboard 200، بعدما تصدرت عدة أعمال له المراكز الأولى، ليصبح من أبرز الأسماء المسيطرة على الساحة الموسيقية خلال الفترة الأخيرة.

كما سجل النجم الكندي أرقامًا قياسية جديدة في عدد الأغنيات الموجودة ضمن قائمة Billboard Hot 100 خلال أسبوع واحد، متفوقًا على أرقام سابقة سجلها عدد من الفنانين العالميين.

دريك

ويعد دريك من أبرز نجوم موسيقى الهيب هوب في العالم، حيث بدأ مسيرته كممثل قبل أن يتحول إلى الغناء، ليحقق نجاحًا عالميًا واسعًا وحصد العديد من الجوائز المرموقة خلال مشواره الفني.