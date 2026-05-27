إلهام أبو الفتح
أخبار العالم

ترامب يهدد سلطنة عمان : جاهزون لتدمير أي محاولة للسيطرة على مضيق هرمز

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدًا حادًا إلى سلطنة عمان، مؤكدًا أن واشنطن “لن تتردد في تدميرها” إذا حاولت فرض سيطرة على مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء داخل البيت الأبيض، شدد ترامب على أن المضيق يجب أن يبقى مفتوحا أمام جميع الدول، قائلا إن الولايات المتحدة ستتولى الإشراف على أمنه لمنع أي طرف من احتكاره أو التحكم بحركة الملاحة فيه.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع كشف مسؤول إيراني رفيع عن مباحثات مشتركة بين طهران ومسقط تهدف إلى وضع آلية جديدة لتنظيم عبور السفن عبر مضيق هرمز، في خطوة تعكس تحركات إقليمية لإعادة رسم التوازنات الأمنية في الممر البحري الاستراتيجي.

ويرى محللون أن سلطنة عمان تحاول استثمار علاقاتها المتوازنة مع إيران والولايات المتحدة ودول الخليج للعب دور الوسيط الرئيسي في أي ترتيبات مستقبلية تخص أمن المضيق، مع طرح رؤية تقوم على إدارة أمن المنطقة من داخلها بعيدًا عن التدخلات العسكرية الخارجية.

التصعيد الأخير انعكس سريعا على الأسواق العالمية، بعدما أدى التوتر المتزايد إلى اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو الشريان الأساسي لصادرات النفط والغاز القادمة من الخليج. وقفزت أسعار النفط إلى أكثر من 111 دولارًا للبرميل، وسط مخاوف من أزمة طاقة عالمية وارتفاعات جديدة في أسعار الوقود والسلع الصناعية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التداعيات السياسية والعسكرية للمواجهة التي اندلعت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، قبل التوصل إلى هدنة مؤقتة برعاية دبلوماسية دولية، فيما تتواصل المساعي الإقليمية لمنع عودة التصعيد العسكري في المنطقة.

