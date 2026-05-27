شيخ الأزهر يغادر القاهرة متوجها إلى السعودية

غادر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مطار القاهرة الدولي، متوجها إلى المملكة العربية السعودية.

كان فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، قد أدى صلاة عيد الأضحى صباح اليوم من مسجد الرحمن الرحيم بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وشهدت شعائر صلاة عيد الأضحى حضورًا واسعًا من قادة القوات المسلحة والشرطة، وعدد من قيادات الدولة، علاوة على تمثيل لمختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية.

خطبة عيد الأضحى

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن خطبة عيد الأضحى التي ألقاها الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قد تضمنت توجيه التهنئة إلى الرئيس وإلى الشعب المصري بهذه المناسبة المباركة، مع التأكيد على مقاصد الحج ومعانيه السامية والدروس المستفادة منه.

وعقب أداء الصلاة، تبادل الرئيس مع الحضور التهاني بهذه المناسبة الكريمة، ثم شهد شعيرة ذبح الأضاحي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس شارك قادة القوات المسلحة وكبار المسئولين بالدولة وطيفا واسعا من الإعلاميين تناول الإفطار بالحديقة المركزية بمقر القيادة الاستراتيجية.