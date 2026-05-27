نواف سلام يهنئ اللبنانيين والمسلمين بعيد الأضحى.. ويؤكد: نتمسك بالأمل رغم الظروف الصعبة

تقدم رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، بالتهنئة إلى المسلمين واللبنانيين بماسبة عيد الأضحى المبارك.

وكتب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على منصة "اكس"، اليوم الأربعاء: "أتقدّم من اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بأصدق التهاني لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك”.

وأضاف سلام، أنّ العيد يحلّ هذا العام على لبنان في ظل ظروف بالغة الصعوبة، مع استمرار تداعيات الحرب وما خلّفته من دمار ومآسٍ على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية.

وختم بالتأكيد على أن عيد الأضحى يبقى مناسبة للتمسّك بالأمل والثقة بقدرة اللبنانيين على تجاوز الأزمات، والعمل نحو بناء دولة قوية وعادلة تُسهم في النهوض بالوطن واستعادة استقراره.