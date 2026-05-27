أنا نمبر وان بعد تعب وشقا | خالد الغندور يثير الجدل بمنشور مفاجئ

أثار الإعلامي خالد الغندور الجدل بمنشور شاركة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور : لما تكون الأول نمبر وان تعرف إنك وصلت المكانة دي بعد تعب وشقا وجهد وعرق ومافيش حاجة بتيجي بالساهل.

اللقب الـ 15

وتوّج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا، عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للمسابقة.

ونجح الزمالك في حسم اللقب بعد ما رفع رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة.