بالجلباب الأبيض .. محمد السيد يحتفل بعيد الأضحى وسط عائلته

شارك نجم الزمالك محمد السيد متابعيه أجواء احتفاله بعيد الأضحى ، بعدما ظهر برفقة والديه عقب أداء صلاة العيد، عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر محمد السيد مرتديا الجلباب البلدي برفقة عائلتة في أجواء بسيطة وعفوية، وحازت الصورة إعجاب وتفاعل متابعيه.

اللقب الـ 15

توّج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا، عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للمسابقة.

ونجح الزمالك في حسم اللقب بعد ما رفع رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة.