في أول أيام العيد.. عامل ينهي حياة زوجته بإحدى قرى مغاغة بالمنيا

ألقت اجهزة الأمن بالمنيا القبض على عامل فى العقد الرابع من العمر، لقيامه بإنهاء حياة زوجته لخلافات أسرية، بإحدى قرى مركز مغاغة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بتلقي إشارة من المستشفى بوصول نجلاء. م. ف 24 سنة ربة منزل، مقيمة باحدى قرى مركز مغاغة، جثه هامدة، وبسؤال أهليتها، اتهموا زوجها ف، ا، م، 34 سنة، بالتعدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.

انتقل فريق من ضباط البحث الجنائي وتم التحفظ على الجثمان لمناظرة النيابة العامة.تم إلقاء القبض على المتهم، وقام فريق النيابة العامة بمعاينة الجثمان، وقررت انتداب الطب الشرعى لإعداد تقرير الصفه التشريحية، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

