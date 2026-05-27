أحمد وفيق يفتح النار على منتقدي إطعام الحيوانات: هأكلهم والدكر يبلغ عني البوليس

وجه الفنان أحمد وفيق رسالة، رسالة مثيرة للذين يوجهون تهديدات لمن يقومون بإطعام كلاب وقطط الشوارع، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

قال أحمد وفيق: "بمناسبة تهديد من يطعم الكلاب ..

أنا بأكل الكلاب والقطط في الشارع ، أو اللي بيجي عند بيتي، حبيت أقولكم علشان لو حد شايف نفسه دكر وجامد وواصل عايز يبلغ عني البوليس ولا حاجه”.

ويُذكر أن آخر أعمال أحمد وفيق كان مشاركته في مسلسل «البخت»، حيث قدم شخصية «المحامي راشد».

على صعيد آخر، قد أعرب الفنان أحمد وفيق عن بالغ سعادته بتجربته السينمائية الجديدة “الغربان” مع النجم عمرو سعد، كما أشاد بمسلسله الجديد “قلب شمس” مع المخرج محمد سامي، مشيرًا إلى أنه يحمل العديد من المفاجآت الدرامية، مشيرًا إلى أن شخصيته في العمل محورية وتعتبر العنصر الأساسي في الصراع.

ويشارك في بطولة المسلسل: يسرا، ودُرة، وإنجي المقدم، وسوسن بدر، وانتصار، ومحمود قابيل، فهو يسلط الضوء على مشاكل العلاقات الإنسانية والصراعات الاجتماعية المختلفة، ومن المقرر عرضه قريباً على إحدى المنصات الرقمية.