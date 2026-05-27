أسعار الفاكهة أول أيام عيد الأضحى 2026.. ارتفاع البطيخ والعنب وتراجع البرتقال والتفاح

شهدت أسعار الفاكهة أول أيام عيد الأضحى المبارك 2026 تباينًا ملحوظًا داخل الأسواق المصرية، حيث ارتفعت أسعار البطيخ والعنب والبرقوق وبعض الفواكه الصيفية، بينما تراجعت أسعار البرتقال والتفاح والموز المستورد، وسط متابعة المواطنين لحركة أسعار الفاكهة اليوم خلال موسم العيد.

وتواصل أسعار الفاكهة في مصر تسجيل تحركات متباينة مع تغير المعروض ودخول عدد من الأصناف الصيفية للأسواق.

أسعار الموز والتفاح أول أيام عيد الأضحى

شهدت أسعار الموز والتفاح اختلافات محدودة بين الأنواع المحلية والمستوردة.

وجاءت الأسعار كالتالي:

الموز البلدي: 33.79 جنيه للكيلو، بتراجع 0.44%

الموز المغربي: 36.9 جنيه للكيلو، بارتفاع طفيف 0.05%

الموز المستورد: 46.11 جنيه للكيلو، بانخفاض 5.49%

موز بيكو: 38.95 جنيه للكيلو، بزيادة 13.1%

التفاح المحلي: 56.95 جنيه للكيلو، بتراجع 3.2%

تفاح جولدن: 80.32 جنيه للكيلو، بانخفاض 4.11%

ويظل سعر الموز اليوم وسعر التفاح من أكثر الأسعار متابعة داخل الأسواق بسبب ارتفاع الطلب عليهما خلال العيد.

أسعار البطيخ والخوخ والبرقوق والعنب

سجلت الفواكه الصيفية ارتفاعات ملحوظة، خاصة البطيخ والعنب المستورد.

وجاءت الأسعار:

البطيخ: 68.93 جنيه للواحدة، بارتفاع 27.91%

الخوخ: 51.21 جنيه للكيلو، بزيادة 2.75%

البرقوق: 73.29 جنيه للكيلو، بارتفاع 12.75%

العنب المستورد: 88.14 جنيه للكيلو، بزيادة 12.02%

الكنتالوب: 24.52 جنيه للكيلو، بارتفاع 1.49%

النبق: 43.97 جنيه للكيلو، بتراجع 8.28%

ويأتي ارتفاع البطيخ والعنب مع زيادة الطلب على الفاكهة الصيفية بالتزامن مع الأجواء الحارة وعطلة العيد.

أسعار البرتقال والجريب فروت والفاكهة الاستوائية

شهدت بعض الفواكه تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالفترات السابقة.

وسجلت الأسعار:

اللارنج (البرتقال): 11.2 جنيه للكيلو، بانخفاض 37.36%

الجريب فروت: 29.68 جنيه للكيلو، بتراجع 15.99%

الكيوي (كرتونة): 434.17 جنيهًا، بانخفاض 6.51%

الكيوي (الواحدة): 9.43 جنيه، بتراجع 8%

جوز الهند: 57.94 جنيه للكيلو، بزيادة 9.61%

الدوم: 5.16 جنيه للواحدة، بانخفاض 12.39%

أسعار البلح والفاكهة الأخرى اليوم

شهدت بعض الأصناف الأخرى استقرارًا نسبيًا داخل الأسواق.

وجاءت الأسعار:

بلح عجوة: 55.27 جنيه للكيلو، بتراجع 4.48%

وتعكس أسعار الفاكهة أول أيام عيد الأضحى 2026 استمرار التفاوت بين الفواكه الصيفية والمستوردة، مع ارتفاعات واضحة في بعض الأصناف الموسمية مقابل انخفاضات في أخرى نتيجة تغيرات العرض والطلب.

