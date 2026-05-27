قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"أنا اسمي كابتن عصام الحضري يا جعان".. القصة الكاملة لـ أزمة زيزو وقائد المنتخب السابق
الصحة: إلزام شركات الطيران والتوكيلات الملاحية بتطهير وسائل نقل الحجاج
امتلاء المسجد الحرام بالحجاج أثناء طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة | صور
«كاش أواي» من البنك الأهلي.. بديل ذكي لـ ATM في الإجازات والأعياد
الحجاج يتوافدون على منى لاستكمال مناسك الحج.. رئيس البعثة: عملية التفويج تمت بيسر
استشهاد 5 أشخاص و إصابة 3 آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية أول أيام عيد الأضحى وضخ كميات كبيرة من اللحوم
بث مباشر.. حجاج بيت الله يؤدون طواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة الكبرى
"سار" تعلن تفويج قطار المشاعر لـ357 ألف حاج من مشعر مزدلفة إلى منى
الصحة: تقديم 22 ألفا و360 خدمة طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية
الأزهر للفتوى: يبدأ الحاج طوافه باستلام الحجر الأسود بيمينه وتقبيله إذا تيسر له ذلك
الزراعة: نحر الأضاحي مجانا.. وحملات لحماية الأراضي بـ8 محافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الفاكهة أول أيام عيد الأضحى 2026.. ارتفاع البطيخ والعنب وتراجع البرتقال والتفاح

أسعار الفاكهة
أسعار الفاكهة
محمد صبيح

شهدت أسعار الفاكهة أول أيام عيد الأضحى المبارك 2026 تباينًا ملحوظًا داخل الأسواق المصرية، حيث ارتفعت أسعار البطيخ والعنب والبرقوق وبعض الفواكه الصيفية، بينما تراجعت أسعار البرتقال والتفاح والموز المستورد، وسط متابعة المواطنين لحركة أسعار الفاكهة اليوم خلال موسم العيد.

وتواصل أسعار الفاكهة في مصر تسجيل تحركات متباينة مع تغير المعروض ودخول عدد من الأصناف الصيفية للأسواق.

أسعار الموز والتفاح أول أيام عيد الأضحى

شهدت أسعار الموز والتفاح اختلافات محدودة بين الأنواع المحلية والمستوردة.

وجاءت الأسعار كالتالي:

الموز البلدي: 33.79 جنيه للكيلو، بتراجع 0.44%

الموز المغربي: 36.9 جنيه للكيلو، بارتفاع طفيف 0.05%

الموز المستورد: 46.11 جنيه للكيلو، بانخفاض 5.49%

موز بيكو: 38.95 جنيه للكيلو، بزيادة 13.1%

التفاح المحلي: 56.95 جنيه للكيلو، بتراجع 3.2%

تفاح جولدن: 80.32 جنيه للكيلو، بانخفاض 4.11%

ويظل سعر الموز اليوم وسعر التفاح من أكثر الأسعار متابعة داخل الأسواق بسبب ارتفاع الطلب عليهما خلال العيد.

أسعار البطيخ والخوخ والبرقوق والعنب

سجلت الفواكه الصيفية ارتفاعات ملحوظة، خاصة البطيخ والعنب المستورد.

وجاءت الأسعار:

البطيخ: 68.93 جنيه للواحدة، بارتفاع 27.91%

الخوخ: 51.21 جنيه للكيلو، بزيادة 2.75%

البرقوق: 73.29 جنيه للكيلو، بارتفاع 12.75%

العنب المستورد: 88.14 جنيه للكيلو، بزيادة 12.02%

الكنتالوب: 24.52 جنيه للكيلو، بارتفاع 1.49%

النبق: 43.97 جنيه للكيلو، بتراجع 8.28%

ويأتي ارتفاع البطيخ والعنب مع زيادة الطلب على الفاكهة الصيفية بالتزامن مع الأجواء الحارة وعطلة العيد.

أسعار البرتقال والجريب فروت والفاكهة الاستوائية

شهدت بعض الفواكه تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالفترات السابقة.

وسجلت الأسعار:

اللارنج (البرتقال): 11.2 جنيه للكيلو، بانخفاض 37.36%

الجريب فروت: 29.68 جنيه للكيلو، بتراجع 15.99%

الكيوي (كرتونة): 434.17 جنيهًا، بانخفاض 6.51%

الكيوي (الواحدة): 9.43 جنيه، بتراجع 8%

جوز الهند: 57.94 جنيه للكيلو، بزيادة 9.61%

الدوم: 5.16 جنيه للواحدة، بانخفاض 12.39%

أسعار البلح والفاكهة الأخرى اليوم

شهدت بعض الأصناف الأخرى استقرارًا نسبيًا داخل الأسواق.

وجاءت الأسعار:

بلح عجوة: 55.27 جنيه للكيلو، بتراجع 4.48%

وتعكس أسعار الفاكهة أول أيام عيد الأضحى 2026 استمرار التفاوت بين الفواكه الصيفية والمستوردة، مع ارتفاعات واضحة في بعض الأصناف الموسمية مقابل انخفاضات في أخرى نتيجة تغيرات العرض والطلب.

ويبحث المواطنين عن أسعار الفاكهة أول أيام عيد الأضحى 2026، أسعار الفاكهة اليوم، أسعار الفاكهة في مصر، سعر الموز اليوم، سعر التفاح اليوم، أسعار البطيخ، أسعار العنب، أسعار الفواكه الصيفية، أسعار الفاكهة في الأسواق، أسعار الفاكهة خلال العيد.

أسعار الفاكهة اليوم أسعار الفاكهة أول أيام عيد الأضحى 2026 سعر الموز اليوم سعر التفاح اليوم أسعار البطيخ أسعار العنب أسعار الفواكه الصيفية أسعار الفاكهة في الأسواق أسعار الفاكهة خلال العيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زعيم كوريا الشمالية

تهديد عسكري مُرعب .. زعيم كوريا الشمالية: لا أحد سينجو من ضرباتنا المقبلة

خالد الغندور

خالد الغندور يسخر من «زيزو» بعد تتويج الزمالك بالدوري

منتخب مصر

البداية بأنجولا.. مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027

حكم زيارة القبور في العيد للنساء والرجال

حكم زيارة القبور في العيد للنساء والرجال .. دار الإفتاء تحسم الجدل وتحدد الضوابط

الحضري وزيزو

"أنا اسمي كابتن عصام الحضري يا جعان".. القصة الكاملة لـ أزمة زيزو وقائد المنتخب السابق

ليندسي جراهام

«عداؤكم لإسرائيل قديم» .. سيناتور أمريكي يفتح النار على باكستان بسبب اتفاقيات أبراهام

القبض على المتهم

في أول أيام العيد.. عامل ينهي حياة زوجته بإحدى قرى مغاغة بالمنيا

محمد صلاح

أبرزهم محمد صلاح .. يوفنتوس يتحرّك لخطف 3 نجوم من ليفربول

ترشيحاتنا

رمي الجمرات

أحكام رمي الجمرات في الحج.. اعرف ماذا يقال في هذا النسك؟

الطواف

كيفية الطواف حول الكعبة وأركانه وشروطه.. تعرف عليها

ذكرى وفاة فضيلة الشيخ رزق خليل حَبّة، شيخ عموم المقارئ المصرية

الأوقاف: الشيخ رزق خليل حَبّة أفنى عمره في خدمة القرآن الكريم وعلومه

بالصور

أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة

أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة
أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة
أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة

أغرب عادات عيد الأضحى حول العالم.. من «خطف الخروف» في الصين إلى «تكحيل الأضحية» في ليبيا

أشهر عادات عيد الأضحى في الدول العربية
أشهر عادات عيد الأضحى في الدول العربية
أشهر عادات عيد الأضحى في الدول العربية

لماذا يشعر البعض بالنعاس بعد أكل اللحوم؟.. أسباب مفاجئة وراء الخمول بعد وجبات العيد

لماذا يشعر البعض بالنعاس بعد أكل اللحوم؟
لماذا يشعر البعض بالنعاس بعد أكل اللحوم؟
لماذا يشعر البعض بالنعاس بعد أكل اللحوم؟

أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟

أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟
أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟
أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

المزيد