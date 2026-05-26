الموز يبدأ من 33 جنيهًا والبطيخ يقفز 15 جنيهًا.. أسعار الفاكهة صباح وقفة العيد

شهدت أسعار الفاكهة اليوم، الثلاثاء 26 مايو 2026، تحركات متفاوتة داخل الأسواق بالتزامن مع وقفة عيد الأضحى المبارك، حيث ارتفعت أسعار عدد من الفواكه الصيفية بشكل واضح، على رأسها البطيخ والعنب والبرقوق، مقابل تراجع أسعار الموز والتفاح وبعض الأصناف الأخرى الأكثر تداولًا بين المواطنين.

زيادة 15 جنيها

وسجل سعر البطيخ زيادة قوية وصلت إلى 15.04 جنيه للواحدة، ليصل متوسط سعر البطيخة اليوم إلى 68.93 جنيه، مع زيادة الإقبال على شراء الفاكهة قبل عيد الأضحى.

فيما ارتفع سعر العنب المستورد بنحو 9.46 جنيهات ليسجل 88.14 جنيه للكيلو.

وصعد سعر البرقوق بقيمة 8.29 جنيه ليصل إلى 73.29 جنيه.

تراجع الأسعار

وفي المقابل، تراجع سعر التفاح بنحو 3.77 جنيه ليسجل 84.31 جنيه للكيلو.

وانخفض سعر التفاح المحلي بقيمة 1.88 جنيه ليسجل 56.95 جنيه.

وهبط سعر الموز المستورد بنحو 2.68 جنيه ليسجل 46.11 جنيه للكيلو.

بينما سجل الموز البلدي 33.79 جنيه للكيلو مع تراجع طفيف.

في حين ارتفع سعر الخوخ إلى 51.21 جنيه بزيادة 1.37 جنيه للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم

الموز البلدي سجل 33.79 جنيه للكيلو.

الموز المستورد سجل 46.11 جنيه للكيلو.

موز بيكو سجل 38.95 جنيه للكيلو بعد زيادة 4.51 جنيه.



التفاح المحلي سجل 56.95 جنيه للكيلو.

التفاح سجل 84.31 جنيه للكيلو.

تفاح جولدن سجل 80.32 جنيه للكيلو.

الخوخ سجل 51.21 جنيه للكيلو.

البطيخ سجل 68.93 جنيه للواحدة.

البرقوق سجل 73.29 جنيه للكيلو.

الكنتالوب سجل 24.52 جنيه للكيلو.

العنب المستورد سجل 88.14 جنيه للكيلو.

جوز الهند سجل 57.94 جنيه للكيلو.

الأناناس سجل 109.33 جنيه للواحدة.

وتشهد الأسواق حالة من النشاط الملحوظ قبل عيد الأضحى المبارك، خاصة على الفواكه الصيفية التي يزداد الإقبال عليها مع ارتفاع درجات الحرارة وزيارات العيد والتجمعات العائلية.