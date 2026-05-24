أسعار الخضار في سوق العبور.. الطماطم تسجل 27 جنيهًا والليمون يواصل الارتفاع

شهدت أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الأحد تباين، حيث تراجعت أسعار الطماطم فيما ارتفعت البطاطس واستقر سعر البصل.
أسعار الطماطم
سعر الطماطم اليوم تراوح بين 10 إلى 27.5 جنيه، في سوق العبور ليصل إلى اسواق التجزئة بين 35 و 45 جنيها للكيلو.
سعر البطاطس اليوم
تراوح سعر البطاطس في سوق العبور بين 8 إلى 14 ليصل إلى 15 و20 جنيها للكيلو .
أسعار البصل
اما عن أسعار البصل فتراوح بصل ابيض بين 5 و8.5 جنيه في الجملة و بين 12 و 15 جنيها.
و سعر البصل الأحمر بين 4 و 6.5 جنيه ليصل إلى 8 إلى 12 جنيها.
سعر الكوسة
سعر الكوسة تراوح بين 10 إلى 18 ليباع في اسواق التجزئة بين 20 و 30 جنيها.
أسعار الليمون اليوم
سعر الليمون البلدي 20 و28 جنيها
سعر الليمون اضاليا 9 و 15 جنيها
أسعار الخضراوات اليوم
سعر الجزر بين 9 و 13
سعر الفاصوليا بين 20 و30 جنيه
سعر الباذنجان اليوم
سعر الباذنجان البلدي بين 5 و 10
سعر الباذنجان الرومي 5 و10 جنيه
سعر الباذنجان ابيض 6 و 12 جنيه
سعر الفلفل اليوم
سعر الفلفل الرومي البلدي 10 و18 جنيه
سعر الفلفل الرومي صوب 10 و18 جنيه
سعر الفلفل حامي بلدي 5 و11 جنيه
سعر الفلفل حامي صوب 5 و 11 جنيه
فلفل ألوان 20 و 35 جنيه
سعر الملوخية 15 و 20 جنيها
سعر الخيار
سعر الخيار الصوب 10 و15 جنيها
سعر الخيار البلدي 7 و 15 جنيه
سعر البامية 35 و55 جنيه
سعر البسلة 40 جنيه
سعر السبانخ 20 جنيه
سعر القلقاس 8 و 12 جنيها
سعر البطاطا 13 و17 جنيها
سعر الثوم 20 و30 جنيها
سعر لفت بين 4 و 6 جنيهات
سعر البنجر 5 و 8 جنيهات
سعر ورق عنب نباتي 25 و 60 جنيها
سعر ورق عنب بلدي 25 و 60 جنيها