بـ 21 بنكا.. تراجع جماعي في سعر صرف الدولار أمام الجنيه الآن

تراجع سعر صرف الدولار في 21 بنكا مقابل الجنيه اليوم الأحد 24-5-2026، وتراوح سعر الدولار بين 52.75 و 52.19 جنيه للشراء و بين 52.85 و 52.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 52.75 جنيه للشراء و52.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 52.55 جنيه للشراء و52.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 52.30 جنيه للشراء و52.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الاول 52.30 جنيه للشراء و52.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في اتش اس بي سي 52.28 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 52.27 جنيه للشراء و 52.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 52.24 جنيه للشراء و52.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 52.24 جنيه للشراء و52.34 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك نكست 52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أبوظبي التجاري 52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الامارات دبي 52.19 جنيه للشراء و52.29 جنيه للبيع.