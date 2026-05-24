الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

انتهت الارتفاعات.. انهيار جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

الدواجن
الدواجن

انخفاضات متتالية شهدتها  أسعار الدواجن على مدار الايام الماضية وصل خلالها إجمالي التراجع في مزارع بنحو 25 جنيها في الكيلو.

وانخفض سعر كيلو الدواجن البيضاء بنحو 25 جنيها في المزارع، حيث سجل كيلو الفراخ البيضاء اليوم 71 جنيها للكيلو بعد أن وصلت قمتها عند 96 جنيها.  

 والشهر الماضي ارتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء من مستوى الـ 71 إلى 79 من مستوى 80 وصولاً إلى مستوى الـ 86 ثم إلى 91 ثم هبطت لـ 86 ثم ارتفعت مجددا إلى 91 جنيها، ثم 96 جنيها للكيلو ثم 88 جنيها و85 جنيها ثم 76 الان 

أسعار الدواجن في مصر  

وعلى مدار شهر كانت أسعار الدواجن شهدت ارتفاعات متتالية سجلت مجتمعة نحو 25 جنيها، ثم هبط بنحو 25 جنيها مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

سجل سعر كيلو الدواجن في المزارع اليوم نحو 71 جنيها ومن المفترض ان تراوح سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق بين 81 و85 جنيها وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض بعدة عوامل، في مقدمتها حجم المعروض بالأسواق، وتكاليف الإنتاج، ومستويات الطلب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار صعودًا أو هبوطًا.

أسعار الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء 71 جنيها في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح الان بين 81و85 جنيها للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 55 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 65 و70 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 91 جنيها بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 101و105 جنيهات.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي تلاه تراجع قوي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 120 و130 جنيها للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 125 و135 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 120 و130 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 14و15 جنيهاً .

الكتكوت "ساسو": 11 جنيهاً.

الكتكوت البلدي الحر: بين 10 و12 جنيهاً.

كتكوت فيومي 13 جنيهاً

بط مسكوفي 25 جنيهاً

بط مولر  25 جنيهاً

بط بيور  20 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات

أسعار البانيه والأوراك اليوم

سعر الأوراك: بين 85و90 جنيها.

سعر البانيه: بين 200 و220 جنيهًا.

سعر الكبد والقوانص: 130 جنيهًا.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين 50 و60 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 160جنيهًا.

سعر البط: 140 لـ 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 150 جنيهًا.

